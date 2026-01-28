張惇涵：在野黨若支持國軍 勿用侮辱說法自提軍購特別條例

立法院內政委員會今天審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，行政院秘書長張惇涵會前接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

國民黨、民眾黨立委昨（27）日再度封殺行政院所提1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，拒絕排入30日院會報告事項議程。行政院秘書長張惇涵今天表示，立法院民眾黨團提出草案版本缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏非紅供應鏈，從程序上也不符合台美之間軍購的程序跟慣例，這會使得台美之間要處理軍購案窒礙難行；他強調，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法提自己的軍購特別條例。

行政院會去年11月27日通過預算規模8年、1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，藍白在12月2日程序委員會首度封殺，迄今在立法院會、程序委員會合計已10度封殺該案排入院會議程，無法付委審查。立法院內政委員會今天審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，張惇涵會前接受媒體聯訪。

請繼續往下閱讀...

張惇涵表示，經濟部長龔明鑫正在美國華府參加 EPPD 的會議，稍早美國國務院也發表了聲明，台美在這次EPPD 的談判中，即將發表共同的矽盛世、矽盛世的和平宣言，美方強調，台美之間要加強無人機的供應鏈的合作。

他說，很遺憾看到民眾黨團提出的軍購特別條例，在內容上，對台灣之盾的整體戰略構想不夠完整，刪除非紅供應鏈、台灣軍事產業的自主化，這都不利於台灣強化國防、強化永續戰力的內容。

民眾黨版缺乏戰略構想 致台美軍購案窒礙難行

張惇涵指出，在程序上，民眾黨版本所提的內容，國防部、美國戰爭部5項軍購案之前都已公開清楚地表達過了，接下來還有4項軍購案在知會美國國會的程序中。「如果按照民眾黨團的版本，請問這4項軍購案接下來如何進行？」

他認為，這違反了台美之間長期以來軍購的相關程序。從實質面缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏非紅供應鏈，從程序上也不符合台美之間軍購的程序跟慣例，這會使得台美之間要處理軍購案窒礙難行。

在無人機方面，張惇涵特別提到，民眾黨聲稱在烏克蘭比較失敗的無人機機種，也不是這次台灣要向美國採購的無人機機種。他希望也呼籲朝野黨團支持台灣的國防、強化台灣的自主防衛能力，但要在正確的資訊上理性討論，儘速地把軍購特別條例付委，一項一項理性討論，為國家共同努力。

媒體詢問，賴總統喊話術業有專攻，不只民眾黨自提軍購版本，國民黨也研議相關草案，外界擔心若本週五直接付委審查，後續影響會更大。張惇涵回應，國防軍事是一項專業，台美之間要啟動軍購的案子，必須經過很嚴謹的程序，從國方的建軍構想、戰略規劃、到美國印太司令部、AIT、戰爭部等的共同構想，台灣的安全也是區域和平穩定內容安全。

在野黨欲提軍購條例 最快方法是連同院版併案審查

他強調，術業有專攻，「在野黨如果真的支持國軍，不要用污辱國軍的說法提自己的軍購特別條例。」如果在野黨想要自行提軍購特別條例，最快速的方法就是連同行政院版的軍購特別條例一起併案審查，而不是一而再、再而三，十次把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外。今天已經是這個會期的最後兩天了，總預算、軍購特別條例仍然過門不入，這是令人感到相當遺憾的地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法