斷言賈永婕不可能選台北市長 戴錫欽點名「這人」是蔣萬安最強對手

戴錫欽（右）接受黃暐瀚（左）專訪。（擷取自youtube/POP Radio聯播網 官方頻道）

年底就要進行地方九合一選舉，民進黨台北市長候選人人選廣受各界關注，25日美國徒手獨攀傳奇人物艾力克斯霍諾德徒手攀爬台北101大樓後，101董事長賈永婕也被點名可以選台北市長。國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽今（28日）受訪說，以他對賈的認識，賈不可能去選台北市長；而目前盛傳的行政院長卓榮泰較有機會被勸出，但行政院副院長鄭麗君會是現任台北市長蔣萬安比較強勁的對手。

戴錫欽今接受媒體人黃暐瀚專訪，提及上週六霍諾德首日挑戰告吹後，團隊就開始構思，如週日天候也不佳，就要把週一也納入備案，當天下午他就接到賈永婕電話，他並協助致電給副市長林奕華，希望市府趕快動起來，蔣萬安也拍板要跨局處支持，還好後來結果是好的。

戴錫欽直言，以他過去與賈的互動，賈永婕要選台北市長是「不可能的事情」，不敢說賈來選百分百沒機會選上，但選舉應該不會是她的選項；101歷任董座都有話題性，賈永婕上任後不管在101煙火創新，或是這次徒手攀登活動，的確讓人耳目一新，也都成功行銷台灣，但反過來看賈被點名，不就凸顯民進黨沒有人選？

戴錫欽說，今年蔣萬安的選舉是最值得關注的指標，是否將個人效益外溢到外縣市，這三年的服務是否讓市民有感進而轉化為選票，連任要拚的是政績，這也是許多議員只當選一屆的原因，尤其第二屆更為重要，因為已經沒有新人紅利，且台北市民也都樂於給新人機會。

對於民進黨對手，戴錫欽分析，如果民進黨想要守成，應該會推出卓榮泰，且以卓榮泰與民進黨主席賴清德的交情，有很大機會被勸出，但卓來選應該只有基本盤，而卓會將過去在政院被藍白杯葛等委屈喊出來，激發綠營支持者；不過，如果民進黨想要拚這一局，勸出鄭麗君的話，藍營就要嚴陣以待了。

黃暐瀚追問，是認為鄭麗君比卓榮泰強？戴錫欽給予肯定回答，就台北市民喜歡的屬性，綠委王世堅是個典型，真實、講話有梗，吸引年輕人目光，但王世堅應該不會出來選，基本上民進黨要降低蔣萬安外溢效應，鄭麗君會是最好人選，包括這次關稅談判，對產業界的幫助，這些都是基本盤之外，更有機會爭取中間選民支持的關鍵，只要鄭麗君能把蔣萬安多留在台北市不去外縣市輔選，對國民黨都是衝擊。

戴錫欽評價， 如鄭麗君出來選，雙方能夠在公共政策上有更多論述，在蔣萬安政策與鄭麗君願景的對比下進行討論，對市民來說是豐收的，而鄭麗君過去沒有選舉過，也沒有捲入政治口水、參與大罷免等，仇恨值相對低，應該有機會得到40至45%選票；至於蔣萬安拚連任，就是想辦法要過半支持。

