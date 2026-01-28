民眾黨團推不在籍投票 游盈隆：九合一選舉實施肯定是場災難

中選會主委被提名人游盈隆28日列席立法院內政、司法及法制委員會聯席會議，報告並備詢。（記者叢昌瑾攝）

民眾黨立法院黨團力推「不在籍投票法草案」，適用範圍包含總統副總統、中央與地方公職選舉及罷免、全國性公投，採移轉投票或至指定場所投票方式。中選會主委被提名人游盈隆今天表示，在九合一地方選舉實施不在籍投票，就現階段來講，肯定是一場災難，從公民投票開始，分階段施行是比較好的做法。若立院提了中選會沒辦法執行的法案，壓垮中選會，他也沒辦法保證一定做得好。

立法院內政委員會今天審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單。國民黨立委牛煦庭質詢詢問，游盈隆平常評論非常多的政治時事，也做民意調查在基金會裡面也有職務，若有幸成為中選會主委，如何確保兩者之間的分際。

游盈隆表示，他已經有了相當的覺悟，擔任中選會主委有一定程度的犧牲，他可能失去公開評論台灣政治的自由。作為一個政治學、關心台灣的知識分子，那樣的犧牲是重大的，但是為了更高的目的、為了更重大的目標，他覺得必須做這樣的割捨。如果立法院通過中選會主委的人事同意權，「我將辭去台灣民意教育基金會的董事長，也辭去董事。」他採取比法律更嚴格的標準。

牛煦庭詢問，立法院若修正「公職人員選舉罷免法」，新增不在籍投票的制度，限於國內移轉投票，請問你是否會忠實的執行立法院通過的法律？游盈隆說，當然，如果立法院通過了不在籍投票，中選會只有依法行政、全力以赴。

牛煦庭追問，若有機會領導中選會，他需要多少時間做好境內移轉投票制度的準備工作？游盈隆說，不在籍投票是世界潮流，也是台灣許多人直覺上對的努力方向；但是，當世界各國都採取了不在籍投票的時候，台灣沒有感覺到自己落後、慚愧，他覺得這種心情是可以理解的，他肯定這是一個進步思維，可是不能脫離現實。

他說，「尤其是在九合一地方選舉裡面，實施不在籍投票，就現階段來講，肯定是一場災難。」中選會已經提出，如果在九合一地方選舉辦不在籍投票，將會造成將近9千種不同的選票移轉。這是很重要的一點，「我們喜歡看天邊的彩霞，但不要踩壞了眼前的一大叢玫瑰。」

游盈隆表示，選務行政的公信力是最重要的，讓選民相信選舉結果是公正的，實施不在籍投票最大的困難是來自於執行面、可行性，境外的影響等等，可能是比較其次。如果立法院提了一個中選會沒辦法執行的法案，壓垮中選會，他也沒辦法在這邊保證一定能夠做得好，如果那樣是不負責任的。

民進黨立委張宏陸也詢問不在籍投票議題。游盈隆回應，台灣從來沒實施過不在籍投票，不知道會碰到什麼情況，事先做好周全研究、調查。他認為，目前中選會提出的解決方式可行，應該要循序漸進，而非一步到位，「在九合一選舉全面性的弄不在籍投票，這太大膽、太冒險的作為，暴虎馮河，不足為訓。」未來從公民投票開始實施，逐步累積經驗，解決社會、人民的疑慮，分階段、一步一步走是比較好的做法。

