比對軍購案黃國昌與行政院版本 翁達瑞：75字中58字引用

民眾黨團總召黃國昌26日公布民眾黨版國防特別條例，引起外界質疑，對此，學者翁達瑞（陳時奮）表示，比對了兩份文稿內容有重複的內容，得到以下的結果，黃國昌版共有75個字，有58字（標示藍色）引用自行政院版（標示黃色），佔比高達77%。問題是，黃國昌並無標註引用文字的來源，黃國昌應為法案抄襲道歉。

翁達瑞在臉書PO文表示，行政院提出的1.25兆軍購案，立法院拒絕付委審查，杯葛的立法委員包括黃國昌。不知為何，黃國昌竟然提出自己版本，卻被發現抄襲漏字，因為抓抄襲是他的學術專長，比對了兩份文稿內容有重複的內容，得到以下的結果，黃國昌版共有75個字，有58字（標示藍色）引用自行政院版（標示黃色），佔比高達77%。問題是，黃國昌並無標註引用文字的來源。

翁達瑞指出，依照學界的定義，黃國昌的行為就叫抄襲，罪行與高虹安和蔡壁如一樣，而且百分比最高。針對這個嚴重的文字抄襲行為，黃國昌必須向全民道歉，理由如下，黃國昌是有給職的立法委員，領取人民薪俸，職責就是立法，也就是訂立新法案或修正舊法案。黃國昌卻把「立法」委員當成「抄法」委員，必須為他的怠忽職守向人民道歉；黃國昌可以引用行政院版的法案，但不能隱瞞引用的事實，讓人民誤認他是法案的原始作者。黃國昌擁有美國名校的博士，深知文字抄襲的嚴重性，必須為他的欺瞞行為向人民道歉。

翁達瑞續指，黃國昌另提軍購案，顯示他不滿意行政院版。另提新法時，黃國昌卻又大幅抄襲，顯示行政院版只要稍微修正即可。黃國昌並無另提新案的必要，必須為耽擱軍購案向人民道歉；軍購具有高度專業，法案的草擬屬行政權。黃國昌不具軍事專業，立法院也無足夠的國防幕僚。黃國昌在卸任前另提軍購案，目的在搶聲量，必須為他的作秀行為向人民道歉。

翁達瑞直言，看到黃國昌抄襲的軍購案內容，不敢相信他墮落到這種程度。更驚訝的是，事發之後黃國昌竟然不置一詞，好似什麼事都沒有發生，根據學界的標準，兩份文稿有連續7-10字相同，就有抄襲的嫌疑。若有連續20字以上的相同內容，巧合的可能就可排除，抄襲鐵證如山，黃國昌的軍購案與行政院版有58字完全相同，抄襲罪行鐵證如山。黃國昌應該向全民道歉！

