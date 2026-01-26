紫雲黃氏不演了！ 黃國昌黨版軍購錯誤百出還刪對中「2大重點」

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

藍白屢次阻擋賴政府提的1.25兆軍購特別條例，民眾黨主席黃國昌宣稱要自提版本，今天（26日）終於上菜，硬生生砍掉8500億。民進黨立委沈伯洋看到內容後怒轟荒謬，「沒有人國防是這樣玩的，沒有人軍購是這樣做的，拜託不要讓這些拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導我們台灣的軍購！」

民眾黨立院黨團今天自提黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，總額上限為4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意；此外，該條例還要求政院應在條例通過後1個月內，向立法院提出5項「專案報告」並備質詢。

看完白營版本的軍購條例後，沈伯洋跳出來痛批，先撇開內容錯誤百出，光是立法委員可以自己提軍購這件事就非常荒謬，「飛一趟美國回來就可以做軍購案，以後我們也不用國防部了，我就尊稱黃國昌一聲『國防部長』就可以了」。

再來，白營版軍購條例拿掉2個相當重要的東西，其一是「非紅供應鏈」，其二為「台灣之盾」。行政院版第一條寫明：「因應中共軍事威脅持續擴增，為建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備，運用重層攔截網，打造台灣之盾；引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非紅供應鏈之強韌防衛體系，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定本條例」。而白營版條文第一條則稱：「因應中共軍事威脅持續擴增，為建置可保衛國家及強化不對稱戰力之武器及裝備，運用重層嚇阻，發揮聯合戰力，以提升聯合作（戰，此處漏字）效能，確保國家安全，特制定本條例。」

沈伯洋酸，黃國昌否定非紅供應鏈，不愧是「紫雲黃氏」，完全不演了！再來是台灣之盾，沈伯洋表示這就像買電腦但不給安裝系統，「台灣之盾就是你整個防空系統，他現在落落長寫說你可以買什麼飛彈，你買了飛彈但是不能買防空系統，那請問你飛彈擺在那邊是要做什麼？」沈伯洋還吐槽，黃國昌為了要擋軍購，拿掉一堆東西，條文寫得有夠差，第一條就能看到漏字，水準可見一斑。

沈伯洋無奈地說，白營這案子的內容可以吐槽的點太多，還有好幾個點比前面提到的更扯，「黃國昌等於直接立法造成法律問題，而且甚至要直接打擊國內經濟」。他更砲轟，「沒有人國防是這樣玩的，沒有人軍購是這樣做的，拜託不要讓這些拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導我們台灣的軍購！」

