為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌卸任前亂搞？ 林楚茵轟白營軍購條例：猴子不知屁股紅

    2026/01/26 18:35 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民進黨立委林楚茵。（資料照）

    民眾黨團總召黃國昌今日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣四千億元，且採取一年一期方式編列。民進黨立委林楚茵晚間發文痛批，作弊偷機密還寫成這樣，黃國昌專業到底在哪？黃國昌1月31日就要卸任，卻在最後一刻丟出拼裝版軍購法案，猴子不知屁股紅，黃國昌不知道自己法案爛。

    林楚茵列舉，一、「民眾黨版軍購條例」第一條就漏字，是不敢寫「戰」，還是為怯戰？二、武器數量寫死在法條裡，三、一年一期分批送立法院同意，每年都可能政治卡關，增加軍購障礙？四、採購條例硬塞社福條款，拿社福當籌碼去綁架國家安全。

    林楚茵批評，行政院8年1.25兆，民眾黨版直接障眼法砍到剩4000億，硬生生少掉68%，但民眾黨不是國防部，美國談判輪不到你們，黃國昌寫這預算莫名其妙，難不成想開「軍購掮客」當黨營事業？

    「黃國昌，你好意思？」林楚茵質疑，民眾黨把政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，國民黨沒膽做給中共看的，就交由民眾黨來做是嗎？黃國昌偷竊機密45秒恐讓台灣變「信用瑕疵戶」，現在又端出不顧台海現況、隨時斷炊的軍購草案，人家餐廳大廚出菜後都要全權負責，但黃國昌是即將卸任，可以拍拍屁股就走人不負責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播