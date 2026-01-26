黃國昌卸任前亂搞？ 林楚茵轟白營軍購條例：猴子不知屁股紅

民進黨立委林楚茵。（資料照）

民眾黨團總召黃國昌今日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣四千億元，且採取一年一期方式編列。民進黨立委林楚茵晚間發文痛批，作弊偷機密還寫成這樣，黃國昌專業到底在哪？黃國昌1月31日就要卸任，卻在最後一刻丟出拼裝版軍購法案，猴子不知屁股紅，黃國昌不知道自己法案爛。

林楚茵列舉，一、「民眾黨版軍購條例」第一條就漏字，是不敢寫「戰」，還是為怯戰？二、武器數量寫死在法條裡，三、一年一期分批送立法院同意，每年都可能政治卡關，增加軍購障礙？四、採購條例硬塞社福條款，拿社福當籌碼去綁架國家安全。

林楚茵批評，行政院8年1.25兆，民眾黨版直接障眼法砍到剩4000億，硬生生少掉68%，但民眾黨不是國防部，美國談判輪不到你們，黃國昌寫這預算莫名其妙，難不成想開「軍購掮客」當黨營事業？

「黃國昌，你好意思？」林楚茵質疑，民眾黨把政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，國民黨沒膽做給中共看的，就交由民眾黨來做是嗎？黃國昌偷竊機密45秒恐讓台灣變「信用瑕疵戶」，現在又端出不顧台海現況、隨時斷炊的軍購草案，人家餐廳大廚出菜後都要全權負責，但黃國昌是即將卸任，可以拍拍屁股就走人不負責。

