不在籍投票3大風險 內政部憂選務混亂：8896種選票恐移轉

民眾黨立法院黨團本會期推動不在籍投票專法，立法院內政委員會今日舉辦「不在籍投票立法」公聽會。據內政部所提報告點出不在籍投票3大風險，包含一、選務作業高度複雜，未來將涉及多達8896種選舉票之移轉將造成選務混亂；二、衍生投票秘密無法維護及境外敵對勢力介選等問題，以及目前社會各界尚未形成共識。

內政部提出不在籍投票3大風險，首先，選務作業高度複雜，極易造成選務混亂，依我國現行選舉制度，總統、副總統選舉票1種；立法委員選舉因採單一選舉區兩票制，計有區域73種選票，「山地原住民」及「平地原住民」2種選票以及政黨票1種，合計76種選舉票；而地方公職人員選舉部分，據中央選舉委員會統計，未來將涉及多達8896種選舉票之移轉，選務作業高度複雜，極易造成選務混亂。

再者，不在籍投票衍生投票秘密無法維護及境外敵對勢力介選等問題，內政部說明，各種選舉如全面實施不在籍投票，將致使境外敵對勢力及其他不法人士可能操控特定對象均申請移轉至特定地區之投票所投票，掌握渠等投票結果，以遂其干預選舉或賄選之目的，對於選舉公平性之風險及危害程度，實務上恐難避免。

內政部強調，第三，社會信任為選舉制度之基石，不在籍投票是重大選舉制度變革，宜審慎考量。現行由選舉人於投票日當天至戶籍地投票制度因投票過程公開透明，開票結果當日迅即快速公布，深獲社會高度信任。

內政部認為，目前社會各界對不在籍投票之投票方式、適用選舉種類及對象，看法仍不盡一致，有待凝聚共識。遽而全面實施公職人員選舉不在籍投票，對於現行選制安定性、社會信任、選務作業可行性及選務量能負載等，衝擊影響巨大，並恐影響選舉、罷免及公民投票之順利進行，須審慎考量。

