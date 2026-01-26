黃國昌秀民眾黨版軍購條例 陳培瑜轟「作秀」：國防不是畢業作品

民眾黨立院黨團今日召開記者會，公布黨版國防特別條例。民進黨團書記長陳培瑜（見圖）直言，國防不是民眾黨談判桌上的籌碼，更不是用來包裝形象的畢業作品。（資料照）

民眾黨立院黨團今日召開記者會公布黨版國防特別條例，將總額上限為新台幣4000億元，籌購M109A7自走砲等武器，更規定政院應在條例通過後1個月內，向立法院提出5項「專案報告」並備質詢。民進黨團書記長陳培瑜直言，國防不是民眾黨談判桌上的籌碼，更不是用來包裝形象的畢業作品，呼籲民眾黨，把國防還給專業，把國會還給程序。

陳培瑜指出，民眾黨團說要自提「國防採購（軍購）條例」，聽起來好像很認真，實際上荒謬到不行。如果真的在乎國防，是讓程序回到正常審查，讓行政院版交付委員會實質審查；真正負責任的監督，是付委審查，民眾黨現在的做法卻是先把門鎖起來，害大家進不去屋子開會，然後再站到門口宣布「我來修門！拜託，門是誰鎖的，大家都看得見。」

陳培瑜說，更離譜的是，民眾黨前主席柯文哲週末才說把「人工生殖法」跟國防預算交換，現在又換成「要自己提條例」；這整套操作就是，先卡住、再甩鍋、最後演英雄。把國防當成政治道具，這叫做卸責，這叫做作秀。

「國防不是民眾黨談判桌上的籌碼，更不是民眾黨用來包裝形象的畢業作品！」陳培瑜強調，國防是每一天都在發生的現實，是國軍在前線的裝備、訓練、後勤，是國家安全的底線，用「自提版本」來掩飾「卡關」的事實，台灣人不會被騙，國際也不會被騙。

