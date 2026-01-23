自由不是免費的 賴清德：請在野黨不要再阻擋軍購案

賴清德今日出席電器空調影音購物展。（記者方賓照攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨稱支持台灣軍購。今日總統賴清德特別受訪指出，「自由不是免費的（Freedom is not free）」，台灣正面臨來自中國的嚴峻威脅、必須全力支持國軍，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最實質、最有力的支持，也是愛護國家最具體的表現，懇請在野黨不要再阻擋，應讓國防特別預算儘速完成審議，讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼地保家衛國。

賴清德今日出席電器空調影音購物展，並在展前接受採訪，因昨日谷立言出席國防安全研究院講座直指出「自由並非平白得來的」，美國能幫助朋友的程度，取決於其自助的努力，支持賴清德將國防支出提升至GDP的5％，並點名「1.25兆新台幣的特別預算」是達成此目標的關鍵方式之一，賴也特別就此回應。

賴清德說，「自由不是免費的」是一句美國的俗諺，也刻在華盛頓特區的韓戰老兵紀念碑上，象徵自由的得來必須付出代價。當危機來臨時，犧牲往往無可避免，這也是美國人民對軍人保家衛國、犧牲奉獻所表達的最高敬意。

賴清德強調，台灣正面臨來自中國的嚴峻威脅，必須全力支持國軍。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最實質、最有力的支持，也是愛護國家最具體的表現。因此，我在此懇請在野黨不要再阻擋，應讓國防特別預算儘速完成審議，讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼地保家衛國。

