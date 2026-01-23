為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    重視台積電科技供應鏈！美國聯邦參議員蓋耶哥訪台 下午晉見賴清德

    2026/01/23 09:24 記者蘇永耀／台北報導
    重視台積電科技供應鏈的美國聯邦參議員蓋耶哥訪台並將晉見賴清德總統。（美國聯邦參議員蓋耶哥官網）

    總統府今日證實，美國民主黨籍聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）率團訪台，今天下午將晉見賴清德總統，並拜會立法院。蓋耶哥也預計拜會台積電高層，關切台美高科技供應鏈的合作前景。

    外媒彭博稍早報導蓋耶哥的訪台聲明，他也將和副總統蕭美琴、外交部長林佳龍等多位政府高層會面，另也將拜會台積電領導層。

    選區為美國亞利桑那州的蓋耶哥，曾於2018年以民主黨籍眾議員身分首度訪台，並晉見時任總統蔡英文。蓋耶哥當時是美國聯邦眾議院軍事委員會及自然資源委員會成員，也是美國眾議院「國會台灣連線」成員，對台友好。包括支持台灣參與「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）等國際組織的有關提案。

    蓋耶哥長年擔任美國聯邦眾議員，去年一月起擔任聯邦參議員。蓋耶哥為美國海軍陸戰隊退伍軍人，目前為參議院退伍軍人委員會、能源與自然資源委員會、銀行住房與城市事務委員會、國土安全與政府事務委員會成員。

