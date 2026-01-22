Lalamove官網標「中國台灣」 陸委會不忍了：會依規定處理

Lalamove官網用戶條款及會員註冊等處，將我國標示為「中國台灣」引發網友不滿。（圖擷取自Threads和Lalamove官網）

外送平台Lalamove近日被網友抓包，官方網站「用戶條款」內容，竟將公司註冊地標示為「中國台灣」，引爆主權爭議。陸委會今日強調，公司註冊的標示不得有任何矮化台灣主權的稱謂，經濟部和交通部等主管機關會依相關規定處理。

眼尖網友發現，Lalamove官網用戶條款中寫明，平台由Lalamove Taiwan Limited（小蜂鳥國際物流有限公司）提供「Lalamove」，是一家在「中華人民共和國台灣地區」註冊成立的公司，相關截圖迅速在Threads、臉書等社群平台流傳，引發台灣民眾強烈反彈。

請繼續往下閱讀...

隨著爭議不斷延燒，Lalamove20日悄悄更新條款內容，將原本涉及台灣的描述，改為品牌授權來自「中華人民共和國香港特別行政區」註冊的公司，被質疑是在輿論炸鍋後緊急「修改止血」。

針對Lalamove公司註冊地竟標示為「中國台灣」，陸委會發言人梁文傑表示，不知道Lalamove這樣的做法是為了什麼，因為它們好像也沒有在中國發展。但是不管怎麼樣，或它的原因是什麼，對我們來說，公司註冊的標示不得有任何矮化台灣主權的稱謂，經濟部和交通部等主管機關會依相關規定處理，這樣的事過去已出現不少次，我們每次都按照相關規定盡速處理。

關於相關懲罰規定是什麼？梁文傑僅回應，「因為類似事情已經處理過很多次，經濟部很有經驗」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法