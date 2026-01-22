為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    罕見把話講白！AIT發圖卡強調「3件事」 網友灌爆嘆：有人聽不懂

    2026/01/22 18:31 即時新聞／綜合報導
    AIT臉書粉專今日下午連續發文PO圖卡提到，此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具。（取自AIT臉書）

    AIT臉書粉專今日下午連續發文PO圖卡提到，此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具。（取自AIT臉書）

    國防特別預算持續遭藍白阻擋之際，美國在台協會（AIT）處長谷立言今日在國防安全研究院舉行的「強化國防投資與國家整體發展」專題講座發表演講，喊話「自由不是免費」，表示美國只能在盟友自助前提下幫忙。會後，AIT臉書連發兩篇文，喊話「台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具」，引發網友熱議，有網友嘆：「有人看不懂啊！」。

    AIT臉書粉專今日下午連續發文PO出圖卡，強調谷立言在國防安全研究院專題演講中的發言，其中一篇貼文中的圖卡提到，谷立言來台後曾與第一線陸、海、空官兵交流，他們的士氣與使命感振奮人心，而此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具。

    該篇貼文PO出後，湧入數百則留言。網友紛紛表示：「英文，中文都寫了，但有人看不懂啊」、「支持軍購！藍白立委不能代表台灣人民」、「支持軍購，拜託美國處理一下藍白」、「支持軍購，台美共同守護自由民主陣營」。

    國防特別預算持續遭藍白阻擋之際，政治工作者周軒指出，谷立言發言已經明確的代表了美國的立場：「美國只會在你自己想要救自己的狀況下，出手幫忙，請不要把所有責任都丟給美國承擔。」他認為，AIT處長出來講這番話，已經是白話到不行了，「開始講白話文的時候，通常就是希望你可以馬上聽懂的時候了。」

    針對AIT貼出的圖卡，周軒指出其中傳達了三件事：第一、AIT已經跟台灣陸海空三軍的國軍弟兄交流過了，他們士氣高昂。第二、國軍弟兄最需要的東西是「完成任務的各種工具」。第三、到底誰在卡著國軍弟兄需要的各種工具呢？

