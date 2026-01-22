為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    廈門翔安機場恐威脅我國安 陸委會：多次要求提供資料未回覆

    2026/01/22 18:28 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會發言人梁文傑今天指出，我方2015年得知中方要新建翔安機場之後，曾經多次要求中方提供相關資料，然後雙方就一些問題來協商，但是對岸都沒有回覆。（記者陳鈺馥攝）

    中國在廈門興建翔安國際機場，預定今年底啟用，關於翔安機場的航路鄰近金門領空，將造成哪些國安風險？陸委會發言人梁文傑今天透露，我方2015年得知中方要新建翔安機場之後，曾經多次要求中方提供相關資料，雙方就一些問題協商，但是對岸都沒有回覆。

    陸委會今日舉行例行記者會，梁文傑指出，國安單位都有做過評估，目前可以跟大家報告的是，金門尚義機場已存在幾十年，廈門翔安機場是後來新設的，我方2015年得知中方要新建翔安機場之後，曾經多次要求中方提供相關資料，然後雙方就一些問題來協商，但是對岸都沒有回覆。

    梁文傑強調，在國際上，任何後建的機場一定要禮讓先存在的機場航路，這是我方的立場。不管翔安機場什麼時候要開始營運，相關運作都不該影響金門尚義機場的運作，這是我們的立場。至於相關安全問題，國安單位都有掌握及評估。

    據了解，陸委會過去委託空軍官校學者研析中共舉措，直指中共拼圖式完成M503航路開通，迫近「海峽中線」，廈門翔安機場2026年啟用營運後，未來金廈海空域重疊程度大，將衍生相關風險。

