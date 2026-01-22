藍白卡總預算牽累國訓中心 李柏毅：別只在比賽時才重視體育

李柏毅視察左訓中心現況。（李柏毅團隊提供）

藍白卡總預算、連帶國訓中心建設也被卡關！民進黨立委李柏毅喊話別只在比賽時才重視體育。

李柏毅指出，為迎戰世界棒球經典賽（WBC），台灣隊第一階段集訓成員已進入左營國訓中心，但伴隨總預算在立院卡關146天，運動部也傳出經費問題，令外界擔憂影響後續訓練。

李柏毅偕同中華職棒會長兼立委蔡其昌、運動部次長鄭世忠前往關心左訓選手現況，注意到立院總預算卡關、恐影響國訓中心建設乃至訓練。

他指出，去年基金預算拖到年底才通過，民眾黨還以「支持」運動部為由，凍結1500萬元的基金用途支出，並決議部分用途無法超支，但基金早已因負擔多項國際賽事而超支；如今總預算卡關，加上運發基金被施「緊箍咒」，運動部才剛成立，旋即面臨「綁手綁腳」窘境，從比賽補助到體育硬體建設，做什麼、推什麼都受到限制，「這到底算哪門子的支持？」。

他進一步提到，目前單位預計支出預算，從亞運培訓的9.79億元、黃金計畫6億元、帕運培訓4.2億元等，加上國訓中心場地設備優化6970萬元，這些持續性計畫都需中央政府穩定支應、不應延宕；然而面對總預算卡關，運動部僅能先以上一個年度預算規模執行，甚至造成新興項目作業不及，不斷延後期程。

李柏毅無奈表示，今天是115年度總預算卡關第146天，而運動部經費早已捉襟見肘，導致左營國訓中心建設從網球場、靶場到跳水池、足球場、橄欖球場等多項運動設施建設被迫停擺，他視察各項設施進度後向立院藍白喊話，「不能只在比賽時提供選手協助，體育基礎建設更要有穩健充足的基金做靠山」。

李柏毅擔心藍白罷審總預算，會牽連國訓中心運作。（李柏毅團隊提供）

李柏毅喊話藍白，別只在比賽時才關心體育。（李柏毅團隊提供）

