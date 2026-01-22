國民黨花蓮縣黨部建請中央徵召吉安鄉長 葉耀輝、何啟聖發聯合聲明將申訴

孫文學校總校長辦公室主任何啟聖（中）與前花蓮市長葉耀輝（左）。（資料照）

國民黨花蓮縣黨部昨天公布內參民調結果，並宣布將建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞參選花蓮縣長，引發另一位爭取提名的前花蓮市長葉耀輝以及被排除在協調人選之外的孫文學校總校長辦公室主任何啟聖不滿，葉、何兩人今日發表聯合聲明反對，並將在下午3點前往國民黨中央黨部就縣黨部「提名作業疏失」提出申訴。

葉耀輝與何啟聖兩人在主題為「為民主發聲，為花蓮請命—就中國國民黨花蓮縣長提名程序之聯合聲明」中指出，這不是一場個人之爭，也不是為了任何人的政治前途，而是一場關於制度、關於民主、關於花蓮是否仍值得被公平對待的根本問題，花蓮長期籠罩在單一政治家族的權力陰影之下，長達23年之久的地方政治運作，早已讓外界質疑，花蓮是否仍擁有正常民主社會應有的競爭機制？是否仍容許不同聲音的存在？是否仍允許透過制度，而非透過形同指定的量身訂作程序，來決定公共權力的歸屬？

葉、何強調，這一次的縣長提名作業，原應是國民黨展現改革決心、回應社會期待的重要時刻，卻令人遺憾地看到，地方黨部在缺乏公開說明、缺乏一致標準、缺乏程序正義的情況下，倉促操作提名流程，甚至出現排除特定參選人的作法，嚴重背離民主政黨應有的基本原則。

兩人並批評國民黨花蓮縣立委傅崐萁在花蓮的政治影響力，早已不限於一屆或一職，而是深度滲透地方政治生態，形成排他、封閉、難以挑戰的結構，這樣的權力運作模式，不只傷害花蓮，也持續拖累國民黨的改革形象，更讓台灣民主蒙塵。

該聲明指出，尊重所有依法參選的權利，也不畏懼競爭，反對任何形式的黑箱作業、密室協商與指定接班，要求黨中央正視花蓮縣黨部提名程序的正當性爭議，立即回歸公開、公平、公正的民主機制，主張以制度服人，而非以權勢壓人，以民意決定人選，而非以派系決定命運。

