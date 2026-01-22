為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    邱臣遠性騷案子虛烏有？高虹安1句話打臉 綠諷：禍起蕭牆別甩鍋

    2026/01/22 15:47 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市副市長邱臣遠涉性騷疑雲，同黨的民政處長施淑婷發文推稱是綠營編故事，但遭市長高虹安打臉。對此，綠營議員則稱民眾黨內部茶壺的政治風暴越演越烈，卻亂指控他黨。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市副市長邱臣遠遭媒體爆出代理市長期間涉性騷府內女員工疑雲，邱臣遠稱子虛烏有還要求市府主動調查，同黨市府民政處長施淑婷與市府發言人楊寶楨也力挺邱臣遠，施淑婷發文稱「因選舉要到了，那些捕風捉影，失敗無聊的綠營政敵又瘋狂編造故事」。但市長高虹安今天受訪回應媒體則稱「今年1月知悉有員工疑似遭受主管不當行為疑義」，等同打臉邱與施的說法。對此，綠營議員則稱民眾黨內部茶壺的政治風暴越演越烈，卻亂指控他黨，是典型「禍起蕭牆，干卿底事？」

    民進黨市議員曾資程諷民眾黨內的權力鬥爭風暴已點燃，卻怪到他黨身上，才真的是潑糞行為。他說，特定媒體報導能掌握細緻的內部互動情節，消息來源若非出自市府內部或極貼近核心圈，恐怕很難辦到。邱臣遠對外表示「保留法律追訴權」，但未立即提告，也透露出此案的複雜性。此外，邱臣遠在聲明中「要求市府主動啟動調查」的說法。邱臣遠目前已非代理市長，其身分是被調查事件的當事人之一，在這樣的情境下，對外宣示「要求市府調查」，究竟在向誰要求？又是以什麼樣的身分與權責？已將高虹安置於尷尬位置？ 市府的調查權責，依法本就屬於市府體制與市長職權的一部分，不是由事件當事人「要求」啟動。

    再者施淑婷把此事件與邱臣遠被點名可能投入竹北市長選戰做聯結，在民眾黨正要啟動提名之際，民眾黨內部突出現這樣具政治前途殺傷力的報導，是單純的巧合，還是黨內權力內鬥，相信選民自有判斷。曾資程認為，竹市不該成為民眾黨權力內鬥的場域，市政團隊也不該活在彼此猜忌與放話的氛圍中。比起施和邱急著找敵人，市民該思考這樣的政治文化，究竟要傷害竹市多久？

    市議員楊玲宜也認為，高和邱2人肯定會分道揚鑣。為爭奪新竹市長大位，2人早已掀起茶壺內的風暴，高與邱2人的權力鬥爭浮上檯面，讓停滯不前的市政治理更顯烏煙瘴氣。

