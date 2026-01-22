被控洩密黃國昌嗆民進黨法盲 黃帝穎：二大案件打臉黃國昌法盲秀違憲

律師黃帝穎。（資料照）

民眾黨立委黃國昌週一（19日）偷帶國防機密文件出場，引發爭議，而昨（21）日調閱監視器的民進黨立委陳培瑜指出，黃將機密資料帶出場長達1分15秒、其中42秒不在監視畫面內，因而在今（22）日早赴北檢告發黃國昌。黃國昌笑稱，民進黨這群人非常的可笑，昨天告、今天也告，要適用哪條法律都不知道，他勸告「法盲」做好立委本分，不要整天秀下限。對此，律師黃帝穎表示，二大案件打臉黃國昌法盲秀違憲，黃國昌30秒說謊被抓包竟惱羞罵人法盲，擺明為無法解釋42秒轉移焦點。

黃帝穎在臉書PO文表示，黃國昌夾帶國防機密辯稱是不小心、不到30秒，但經陳培瑜委員比對監視器畫面，揭發黃國昌「說謊」，監視畫面有42秒被黃國昌掩飾，且藏於監視死角，因此陳培瑜委員依「國家機密保護法」及「刑法洩漏國防秘密罪」向北檢告發。

黃國昌無法解釋為何說謊，更無力說明為何掩飾監視器死角的42秒，黃國昌的回應是謾罵「法盲秀下線」，明顯心虛轉移焦點。

黃帝穎指出，二大案件打臉黃國昌是有違憲前科的手下敗將，憲法法庭判決國會擴權違憲，黃國昌有違憲前科，憲法法庭113年憲判字第9號判決國會擴權法案違憲，黃國昌主導的國會擴權法案被大法官判決違憲。黃國昌有違憲前科，竟還有臉罵人法盲！

黃帝穎續指，台北地院判決民眾黨代理人黃國昌敗訴，黃國昌是手下敗將，臺灣臺北地方法院113年度訴字第787號民事判決民眾黨代理人黃國昌敗訴，本案我是訴訟代理人，黃國昌是手下敗將。

黃帝穎直言，黃國昌是有違憲前科的手下敗將，蔥式謾罵咆哮都無法改變黃國昌「法盲秀違憲」的本質。

