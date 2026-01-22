蔡英文想想論壇首推「中國觀測報告」看習政權！越集權越不安

圖表來源：想想論壇

前總統蔡英文所創的「想想論壇」，明將首推年度「中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會及政治等五大面向審視中國。在政治面向，報告預測，中共統治階層已出現越集權越不安的「史達林式清洗」，衝擊國家治理能力。此外，大規模清洗也代表黨政軍重要職務的遺留空缺，需由經驗歷練仍然不足的官員接手，可能造成各領域、各層級的決策風險升高，治理效能卻下降的情況，亦跨部門、跨層級的政策協調更加困難。

報告提到，中共去年政治清洗及常態反腐工作的規模與層級都達到了習近平上任以來的新高點，代表政治忠誠已經成為當前中共政治運作的核心議程，除了反映出習近平對黨內忠誠的不放心，也形塑出政治上的集體不安全心態，這樣的氛圍恐造成黨內官員對個人未來前景不確定性升高，進而產生政治體系治理能力下降的可能。

報告指出，習近平對於黨內忠誠的不放心是大規模反腐清洗的基本原因。因而，隨著他的年齡增長與健康狀況下滑，以及逐漸浮上議程的黨內政治接班問題，使習近平對於潛在反對勢力的反撲抱持高度警惕與憂慮，所以在二十大後持續發動大規模的政治清洗，以確保黨內各級幹部對其統治權威及政策路線的絕對忠誠。不過，四中全會通過的「十五五規劃」充分反映習近平政策路線，說明他仍能在重大政經政策上掌握完全的主導權，也說明其領導地位仍然穩固。

報告觀察，當前整肅黨內高層官員的重要特徵是整肅對象幾乎都是廣義的習近平人馬，包括他在上台以後親自提拔、來自福建三十一軍的多位解放軍高階將領，以及在2022年中共二十大由他「親自安排、層層把關」選出的黨政高層官員。此一現象說明習近平似乎提高了對政治忠誠的要求標準。另一方，常態性反腐工作的規模擴大，以及向基層及非黨員群體加速擴散的趨勢，也呈現出加強鞏固權威、壓制潛在挑戰的心理。這種「高處不勝寒」的不安心態，普遍出現在古今中外權力極端集中領導者的政治決策中。

報告並引用史丹佛大學吳國光教授透過比較史達林、毛澤東及習近平晚年政治整肅的相似性，指出共黨體制的高度集權特性，強化了獨裁領導人透過政治清洗鞏固個人權威的動機，並將其稱為「史達林邏輯」。對於中共各級幹部而言，持續加強的政治清洗帶來普遍的不安全感，日常工作的最高準則是持續政治效忠，以理性、專業來解決現實問題的考量排後，無人敢於質疑或挑戰上級的政策路線。

