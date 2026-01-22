為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蔡英文想想論壇明首推「中國觀測報告」指人民與中共的社會契約已瓦解

    2026/01/22 09:16 記者蘇永耀／台北報導
    前總統蔡英文所創的「想想論壇」將推出第一份「中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會及政治等五大面向，審視中國情勢。（美聯社資料照）

    前總統蔡英文所創的「想想論壇」，預計明天將推出第一份「中國觀測報告」，從經濟、金融、財政、社會及政治等五大面向，審視中國情勢。報告預測，中國政府專注處理經濟失衡問題的政策轉向短期內恐怕不會發生，中共仍繼續專注支持高科技產業發展，內需市場短期內也難見起色，因此國內過剩的產能只能持續用極其「內捲」的方式削價競爭、拚出口，「中國衝擊 2.0」可能更進一步對各國製造業形成「去工業化」壓力，使中國與各國貿易關係更加緊張。

    同時，國內民眾對經濟前景失去信心，改革開放以來的社會契約瓦解，人民要求公益的抗爭行動不斷增加，產生所謂「新階級戰爭」。

    「想想論壇」創設至今首度發佈年度「中國觀測報告」，由學者陶儀芬擔任主持人，過去一年，邀請中國領域的國內外學者專家前來討論，並參考世界主要智庫有關中國政經發展的各項分析報告，特別的是，報告除分成五面向，還進一步整理五十個指標，據此長期觀測。

    據了解，對於報告形成，蔡英文非常關注，但為促使能夠建立更全面且客觀的分析，蔡完全尊重學者專家群的意見，也未撰序或撰文，希望能建構更精確的內容，提供各界參考並與各國智庫交流對話。

    針對中國經濟，報告指出，自2021年中國房地產崩跌，中國經濟正在經歷一個劇烈轉型。但中國選擇不直接處理內需不振問題，而是計畫透過高科技製造業生產力的躍升來拉動經濟成長，所以去年中國經濟仍是延續疫情結束以來「內冷外熱」的趨勢。

    在金融方面，報告指中國在房地產下行、地方財政弱化與民間部門去槓桿並行下，中國經濟已呈現典型的「資產負債表衰退」。而為維繫表面平穩，政府透過債務置換與行政監管等「萬里長城式」手段，將資產價格下跌的衝擊轉入金融機構帳，壓制風險顯性化。這導致資源嚴重錯置並延宕資產重估，成為未來經濟長期低成長的重大隱憂。在財政方面，因中國政府財政收入偏低，未來償債能力堪憂。在財政政策上，以持續降低民生相關支出比例與提高個人稅賦負擔來緩解財政壓力，對整體經濟造成「雨天收傘」的效果。

    在攸關政權穩定的社會情勢方面，報告認為，經濟情況反應在人民生活的結果是，一般人民收入增長趨緩而兩極分化，失業率升高，債務負擔壓力沈重，人民對經濟前景信心不斷下滑，造成結婚率與生育率都快速下降，社會保障又因為地方財政危機而不斷縮水，社會不滿情緒升高，具體表現在疫情後的社會抗爭連年增加，但與胡錦濤時代的高峰相比，現在新的抗爭訴求主要是體制不公而不是經濟利益受損，這表示人民與中共以接受集權來換取生活改善的社會契約已經瓦解，甚至有人主張已出現「新階級戰爭」。

    中國經濟成長率預期 單位：年增率（%）

    法人機構 家數 2025年 2026年 調整幅度
    國際組織 6 4.9 4.4 -0.5
    信用評等 3 4.8 4.3 -0.4
    商業諮詢 3 5.0 4.6 -0.4
    財經傳媒 3 4.9 4.4 -0.5
    投資銀行 16 4.9 4.5 -0.4
    加權平均 - 4.9 4.4 -0.5
    說明：最新觀測時間為2025年12月20日。資料來源：想想論壇

