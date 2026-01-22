黃國昌又邀賴清德辯論 李忠憲：沒什麼本事卻非常自負

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

今年度中央政府總預算案已被藍白立委阻擋長達146天，針對行政院長卓榮泰昨要求就總預算案與立法院進行辯論，國民黨團要求舉辦3場正式電視公開辯論，民眾黨主席黃國昌更要求總統賴清德也出來跟他辯論。對此，學者李忠憲表示，當1個人把掌聲誤認為價值，把曝光當成貢獻，把對抗當成信念，最後留下的只是1具沒有反省能力的「真面目」，再1個禮拜黃國昌就要卸任立委，或許我們會因為這些人的鬧劇落幕而感到短暫的輕鬆。

李忠憲在臉書PO文表示，黃國昌又要跟賴清德辯論，想想真的很好笑。最近講了好幾次「20問蔡明介」，開這個記者會的時候，黃國昌好像坐在最中間，彷彿是唯一的主角，大家常常說人工智慧的時代就是要會問問題，但這份文件他1個問題都沒有貢獻，應該也沒有讀過，不知道在問什麼，但覺得這樣有掌聲，於是自告奮勇出來主持記者會，坐在最中間的地方，拚了命的擠到最前面發言，厚臉皮到這樣的程度，自以為了不起，卻沒有幹出什麼真正有用的事情。

請繼續往下閱讀...

李忠憲指出，想想我們真的都是罪人，怎麼會創造出這種偽神？這個人根本認為捷安特比台積電重要，而且完全沒有用心在了解台積電為什麼成為台積電，台灣半導體的產業是怎麼一回事，為什麼要反紫光。他只知道做這件事情要跟民進黨對抗，有掌聲，可以讓自己上位，至於其他的，對他一點都不重要。

李忠憲續指，黃國昌是用真面目出席嗎？我想是！也不是！這個人其實沒什麼本事，但卻非常自負，以為自己很了不起，除了政治鬥爭、爭功諉過和欺騙年輕人以外，不曾腳踏實地幹過真正重要的事情，現在黃國昌能夠再欺騙到的人應該是不多了，他以前戴很多假面具，現在用真面目、光著身體來見人，但他跟卡夫卡不一樣，看他那種樣子，一點也不會感到羞愧，那不是勇敢，是無知而不認識自己！

李忠憲分析，人生的真實性，從來不在於你站在舞台中央說了多少話，而在於你是否真正理解自己在做什麼、為了什麼而行動，當一個人把掌聲誤認為價值，把曝光當成貢獻，把對抗當成信念，最後留下的只是1具沒有反省能力的「真面目」，卡夫卡的羞愧，來自於對自我清醒的認識；而真正可悲的，則是毫無羞愧、卻自以為真誠的人。

李忠憲直言，再1個禮拜黃國昌就要卸任立委，或許我們會因為這些人的鬧劇落幕而感到短暫的輕鬆。再也不要成為製造偽神的力量，我們不要在化裝舞會裡，忘了誠實與責任，才是人生最基本、也最困難的真實。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法