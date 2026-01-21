國民黨向卓榮泰、鄭麗君、張惇涵下戰帖 網笑瘋：多想被電爆？

國民黨點名要和卓榮台（中）、鄭麗君（左）、張惇涵（右）辯論。（資料照）

今年度中央政府總預算案持續被藍白阻擋無法付委，行政院長卓榮泰今天（20日）放話，願就總預算與立法院進行直接的辯論，國民黨要求舉辦三場電視辯論，點名卓榮泰、政院副院長鄭麗君和政院秘書長張惇涵對決，結果大批網友笑翻，「確定不會被電爆嗎？」

針對卓揆要求就總預算案跟在野辯論，國民黨團要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決，第一場讓黨團總召傅崐萁對陣卓榮泰，第二場讓黨團書記長羅智強對陣剛替台灣向美爭取最低關稅和最惠國待遇的鄭麗君，第三場則是黨團首席副書記長林沛祥對陣張惇涵。

消息曝光後，馬上有大批網友嘲諷，「很想被電耶這群人」、「到底是哪來的勇氣越級打怪？」、「確定不會被電爆嗎？」、「要確ㄟ，那我真心期待成真」、「加個梁文傑啦！好戲要連台啊！」、「我笑了，又是一場大型打臉實況」、「自討苦吃是嗎」、「來送頭的」、「年關將近有些人真的是越來越瘋欸！」、「有多想被狠狠洗臉」。

