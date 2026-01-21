率團訪賴總統 德國馬歇爾基金會長：台海安全對全球安全至關重要

總統賴清德接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團。（總統府提供）

總統賴清德今天接見「德國馬歇爾基金會」（GMF）跨大西洋訪問團，感謝美國及歐盟民主夥伴長期支持台灣，彰顯齊心面對全球挑戰的決心。會長霍雪芙表示，印太安全與台海穩定對跨大西洋乃至全球安全至關重要，關乎經濟韌性、全球供應鏈及嚇阻能力，期待與台灣進一步深化雙方夥伴關係。

「德國馬歇爾基金會」（GMF）會長霍雪芙（Alexandra de Hoop Scheffer）今天率團會見賴總統，訪賓包括前北約最高盟軍轉型司令麥錫爾（Denis Mercier）、前北約歐洲最高盟軍副司令艾弗拉德（James Everard）、德州大學奧斯汀分校國家安全法資深研究員史俊（Marik A. String）、GMF主管全球權力移轉議題資深副會長克里曼（Daniel Kliman）、GMF印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）等。

賴總統表示，台灣持續提升自我防衛能力，並與民主夥伴加強合作，致力於維護區域和平穩定。今年度國防預算將超過GDP 3％，並將在2030年前達到GDP 5％；也提出400億美元國防特別預算，打造「台灣之盾」先進防空系統，引進高科技及人工智慧，壯大台灣國防工業。

賴總統提到，美國川普政府去年年底宣布111億美元對台軍售，並在新版《國家安全戰略》指出，美國以維持軍事優勢嚇阻台海衝突為首要目標。歐盟對外事務部也在去年底中國對台軍演後，重申台海和平穩定對區域及全球安全繁榮的重要性，對此都要表達最誠摯的感謝。

賴總統進一步指出，除了軍事合作，目前台美關稅談判已經底定，期盼後續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等機制，深化台美在供應鏈、數位貿易、科學及技術等各領域合作。過去4年台灣在歐洲的投資總額，已超過過去40年總和；未來台灣將與歐洲國家在半導體、AI、資通訊等產業以及供應鏈韌性領域繼續擴大合作。

霍雪芙則表示，訪團成員來自美國、法國、德國與英國，聚焦於安全、國防與科技創新等領域，當前國家安全與經濟安全高度交織，並與科技創新密切相關，台灣正是這種交集的最佳例證之一。在地理層面，歐洲—大西洋戰略環境與印太戰略環境無法脫鉤，因此在推動印太跨大西洋相關計畫時，也同時思考俄烏戰爭為印太地區帶來的啟示。

霍雪芙接著說，在內政與外交政策交集方面，則體現在社會韌性、國防與安全之間的連結，許多歐洲國家也正在俄烏戰爭的背景下親身體會社會韌性與國防之間的關係。因為歸根究柢，嚇阻力將取決於社會韌性。

霍雪芙說，第一，印太安全與台灣海峽的穩定對跨大西洋安全乃至全球安全都至關重要，這不僅關乎經濟韌性，也關乎全球供應鏈以及嚇阻能力；近年來美國與歐洲盟友投入程度也持續提升。

第二，台灣議題並非區域問題，而是全球性議題，同時也關係到整體盟友體系的可信度。第三，關鍵在於如何在重要議題上強化彼此夥伴關係，包括經濟安全、關鍵基礎設施、資安以及國防相關的技術創新。最後，期待與台灣進一步深化雙方夥伴關係。

