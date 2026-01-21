黃國昌約戰卓榮泰電視直播 沈伯洋「1比喻」神吐槽

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

今年度中央政府總預算案昨（20）日在立院程序委員會持續卡關，行政院長卓榮泰今向立法院喊話，要求就3兆350億元的中央政府總預算案，與在野黨進行辯論。不過，民眾黨團總召黃國昌表示，要比照大選規模由各大電視台協調辦理、並全程直播。對此，民進黨立委沈伯洋吐槽，「這就好像棒球比賽，正式比賽都不來，然後網路發文說，『有種到河濱公園釘孤枝！』」

沈伯洋在臉書發文表示，幾年前國會擴權法案，他在委員會舉手發言，就會被國民黨和民眾黨直接提議散會，當他在協商的時候發言，國民黨和民眾黨會直接站起來走掉，讓協商結束。自嘲，「總之我有一個奇怪的超能力，就是我講話會讓藍白離場，今天也一樣又發生了」。更重要的是，當藍白當年沒收討論，用極為暴力的方式「通過法案之後」，突然拋出來說要「電視辯論」。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋說，「當時我整個問號，立法院不就是免費辯論，而且全國直播的地方嗎？你們都不給我發言，然後全部結束之後問我要不要去電視辯論？結果今天又來了。只要藍白審預算，整個行政部門都有義務要來說明。結果黃國昌不要審預算，但他說要卓榮泰跟他去電視辯論」。

沈伯洋吐槽並比喻，「這到底是什麼毛病？這就好像棒球比賽，正式比賽都不來，然後網路發文說，『有種到河濱公園釘孤枝！』」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「如果發生在校園班級就是集體排擠霸凌了」、「好棒的比喻，笑著笑著就哭了」、「跟完全沒有民主素養的人談民主制度，原來就是這樣」、「講到底還是不敢辯論阿」、「都在作秀，演給別人看的」、「他們花在政論節目討論的時間，比在立法院講的話多」、「作秀給支持者看，為黃一半的總統之路鋪墊吧」、「最後一句就是現在流氓的做法」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法