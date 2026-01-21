黨內逼陳亭妃切割郭信良？ 王世堅：別用小動作破壞感情

王世堅於民進黨台南市長初選期間，曾多次為陳亭妃站台。（資料照，陳亭妃服務處提供）

民進黨立委陳亭妃與林俊憲的台南市長初選落幕，多位「挺憲」台南市議員祭出2026民進黨勝選共同聲明，包括要求陳亭妃切割台南市前議長、現任議員郭信良，但陳並未簽署。對此，王世堅今（21日）表示，陳亭妃沒有簽署是對的，黨內同志應以2026大選勝選為重，不必以小動作破壞大家感情。

陳亭妃昨天前往台南市議會拜會議長邱莉莉，共有超過20位挺林俊憲的議員出席，「3點協議保證」包括秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第三、大選後正、副議長選舉須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

請繼續往下閱讀...

「陳亭妃沒有簽署是對的！」台南市長初選期間便替陳站台的王世堅受訪直言，該聲明的第一點，怎麼可以限制別人交朋友的權利，若陳亭妃也要求這些議員也連署或切結，這不是辦法，民進黨從政同志應將理念與感情放在第一，而非糾結於小枝小節。

王世堅形容，陳亭妃為是重感情、有血性的女兒，發起連署的議員可能並無惡意，或許只是發發牢騷、不高興，相信後續不會再計較，呼籲「過了就算了」。

面對2026大選，王世堅說，民進黨主席賴清德一而再、再而三地昭示從政黨員同志，在2026大選中必須團結一致；而團結的前提是，大家別採取不必要的小動作，例如要求連署簽名或切結等，這些都是破壞大家的感情，大可不必，現階段應以民進黨的團結勝利作為最重要的前提。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法