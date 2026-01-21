詭！Cheap挨告後影片「乾爹贊助」消失了 雷虎董座：背後有人主使

雷虎科技董事長陳冠如。（資料照，雷虎提供）

百萬網紅「Cheap」日前發布探討樂天集團經營狀況的影片，影片後半段卻提到上市公司雷虎科技，影射其涉及金融操作、特定股東套利、利益輸送等內容，暗示公司股價被不當操作，雷虎科技隨即發布重訊駁斥不實資訊，還委請律師對Cheap提出刑事告訴，包括涉嫌違反《證交法》等罪，並民事求償1億元，引發各界關注。雷虎科技董事長陳冠如近日受訪時更直言，他不相信一個原本聊歷史的網紅有這個能耐，背後肯定有人指使。

網紅反擊：絕不畏懼高額求償或濫訴

遭雷虎科技提告並求償1億元後，Cheap反批雷虎將莫須有之罪名加諸在他身上，「正所謂『此地無銀三百兩』，雷虎科技公司究竟欲透過訴訟達到何目的實令人費解。更何況，雷虎科技公司發表之聲明不僅對於影片內容以穿鑿附會之方式解釋，更企圖操作輿論將本人扣上「反對軍工產業國造」之叛國形象，此行為已嚴重侵害本人及頻道之名譽及商譽。因此，本人對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，雷虎科技公司既選擇以司法處理，本人必會積極應訴，一切交由司法定奪。」

不過據《鏡報》報導，令人生疑的是，這段標題為「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」的爭議影片，Cheap剛上架時還在影片說明欄標註「本集有乾爹贊助」，但被雷虎科技提告後，這段說明莫名其妙消失了，取而代之的是Cheap及他委任律師宋重和的聲明，引發網友猜測。

網友：支持揪出幕後主使

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今天（21日）還轉發雷虎科技董事長陳冠如近日受訪的影片，陳冠如懷疑背後肯定有人在主使，因為他不相信一個原本講歷史的網紅有這個能耐，「不要以為這些網紅真的是個體戶，都是有媒體集團在控制他們的言論，所以我說這個已經涉及到國安問題了啦」。

網友紛紛表示，「雷虎董事長真的很清楚目標是誰，就來看看是『乾爹出手幫廉價』還是『廉價被直接放生』」、「支持，揪出幕後！」、「真的！ 希望能一串都抓出來」、「這董事長很內行，網紅多數背後是有公司在操控的，所以告下去就對了」、「支持董事長揪出背叛臺灣的壞人」、「讚啦，這些亂開槍的網紅該給他教訓」。

