    首頁 > 政治

    盧秀燕要求為「收大便」道歉 國土署回應土方3配套

    2026/01/21 20:10 中央社
    台中市長盧秀燕。（記者蘇金鳳攝）

    土方之亂引發關注，台中市長盧秀燕質疑國土署官員將土方形容為穢物，內政部應道歉。國土署回應則重申先前公布的「擴增去化量能」等3項土方配套措施，也已主動協助台中市處置土方去化需求。

    國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，引發業者反彈，各地方去化場所與暫置場量能是否足夠也受矚目。

    媒體報導，國土署營建管理組長李守仁日前在台中市協調會說「自己的大便自己收，沒有叫別人收的」；台中市長盧秀燕今天回應，政府應幫忙解決問題，而非嫌棄、污衊，內政部應約束官員並向營建業者道歉。

    內政部國土署晚間透過新聞稿重申，目前已與各地方政府凝聚共識，會朝「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套執行；同時，中央也已主動協助調度台中港區內5公頃暫置區，支援台中市營建剩餘土石方去化需求。

    國土署說明，2025年台中市營建剩餘土石方總出土量約為658萬立方公尺，其中約446萬立方公尺因具經濟價值，已可依「台中市營建剩餘土石方自治條例」規定，直接交易利用。其餘約212萬立方公尺土方，除可運往鄰近縣市進行最終處置，現已新增台中港臨時暫置，並可透過營建產出物跨局處推動平台，盤點轄內工程及市有土地做為暫置與去化使用，後續也可銜接大型工程，落實土方管理秩序與環境永續目標。

    此外，內政部也透過新聞稿表示，自2023年至2025年，環境部協同內政部警政單位查辦營建廢棄土非法傾倒行為等重大環保犯罪共101案，裁處新台幣2930萬餘元罰鍰，涉及犯罪所得高達新台幣46億4994萬餘元；各地方政府也成立「營建剩餘土石方聯合稽查小組」，去年全國共稽查9677件，裁罰2916件、共5565萬元。

    內政部指出，警政署近3年已查獲幫派組織涉入棄土相關犯罪28案、266人，查扣不法利益2億1526萬餘元。內政部將持續針對土方清運各環節強化蒐證能量，從嚴偵辦。

