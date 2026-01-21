為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卓榮泰叫陣立院辯論總預算！羅智強列「3長vs3長」迎戰

    2026/01/21 18:59 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨團回應行政院長卓榮泰辯論總預算之要求。（資料照）

    國民黨團回應行政院長卓榮泰辯論總預算之要求。（資料照）

    針對行政院長卓榮泰要求就總預算案與立法院進行辯論，國民黨立法院黨團書記長羅智強今回應：「正面迎戰！直球對決！民意裁判」；羅智強表示，他堅信真理越辯越明，辯論即是檢驗政府的起點，這絕非口舌之爭，而是一場全國民意的總體檢。國民黨團深信，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。

    國民黨團具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決。第一場：黨團總召傅崐萁對決行政院長卓榮泰；第二場：黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君；第三場：首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

    羅智強表示，本次辯論將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。國民黨團三長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

    羅智強呼籲，卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，為了捍衛法治，我們必須讓公理正義的陽光照進行政院、照進總統府；讓115年中央政府總預算案的違法亂紀之處，全數攤在陽光下供全民檢視，交由全民裁判。

    羅智強說，當前重大朝野憲政僵局，卓榮泰要求辯論講清楚、說明白，他給予肯定。但羅智強要反問，最該把自己施政作為向人民完整報告的，不該是當今賴清德總統嗎？如果民進黨政府真心要化解當前朝野僵局，必須針對當前的憲政爭議，也來場直球對決，世紀辯論。

    羅智強請賴清德總統，比照當年雙英辯論（馬英九總統、蔡英文黨主席）來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，這才是對人民負責任具體的表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔。請賴清德總統、賴清德主席，直球對決，面對民意，不要閃躲。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播