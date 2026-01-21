奧林匹亞橫掃23金 總統接見代表團：盼30年再拚3個諾貝爾獎

我國代表隊2025年在國際10項奧林匹亞競賽獲得23金、21銀、6銅及4面榮譽獎佳績，總統賴清德今接見代表團。（總統府提供）

我國在2025年國際10項奧林匹亞競賽，奪23金、21銀、6銅及4面榮譽獎，總統賴清德今接見代表團時表示，期待大家繼續深耕研究，期盼台灣未來30年在物理、化學、醫學3個領域，至少增加3位諾貝爾獎得主，也期許同學投入科技產業，提升台灣經濟與科技實力。

賴清德表示，2025年10項奧林匹亞競賽涵蓋數學、物理、化學、資訊及地球科學等項目，我國選出55人次參賽，總計獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎，如此耀眼的成績充分展現台灣科學教育紮實的基礎；參賽同學遠赴海外，克服巨大壓力，在國際舞台上發光發熱，全體國人都與有榮焉。

賴清德指出，科學是國力之本，所有先進國家都相當重視科學教育，台灣作為缺乏天然資源的科技之島，以先進的科學實力造就當今的榮景，要比其他國家更重視科學教育與人才培育政策，教育部訂定了「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，選手們除了可以申請保送或推薦升學，也有機會申請出國留學。

賴清德強調，政府會繼續提供各種機會和資源，打造更好的研究環境，讓同學們在不同領域發揮所長，希望大家與師長繼續深耕科學研究，讓台灣未來30年在物理、化學、醫學3個領域，至少增加3位諾貝爾獎得主；他也期許同學投入科技產業，提升台灣的經濟與科技實力。

賴清德進一步指出，行政院正推動「AI 新十大建設」，目標2040年前培育50萬名AI應用人才，「國網雲端算力中心」已完成建置、「智慧創新算力中心」亦即將成立，政府也關注矽光子、量子科技及機器人三項關鍵技術，希望達到三項目標，一、打造創新創業的生態系，成就兆元產值的軟體平台；二、協助百萬家中小微企業導入人工智慧、新興科技，全面提升競爭力；三、希望台灣未來能成為智慧生活圈、智慧島，食衣住行育樂、國防等各領域都有相關應用。

賴清德提到，台灣距離上次主辦國際奧林匹亞競賽已經超過10年，為了增加台灣的國際能見度，已經爭取到「2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽」主辦權，相信主辦國際奧林匹亞競賽可以增進台灣學生的國際合作、視野與交流機會，並讓各國學生更加瞭解台灣科學教育的成果。

賴清德期盼台灣未來30年在物理、化學、醫學3個領域，至少增加3位諾貝爾獎得主。（總統府提供）

