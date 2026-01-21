民眾黨搶攻彰化縣議員 提名插旗和美、二林選區

民眾黨目前在彰化縣議會2席現任，今天縣黨部宣布，再開放和美、二林選區提名，希望縣議會席次成長。（民眾黨縣黨部提供）

年底五合一大選，台灣民眾黨首波完成彰化縣議員彰化選區與員林選區提名，民眾黨彰化縣黨部今天宣布，即日起展開第二波縣議員提名作業，目標鎖定和美第三選區（和美、伸港、線西）與二林第八選區（二林、埤頭、芳苑、大城），盼縣議會席次能夠成長。

民眾黨現任縣議員吳韋達（彰化選區）、張雪如（員林選區）已在去年11月12日第一波提名完成，本週和美區及二林區議員領表登記，其他議員選區待中央黨部提名排程。而鄉鎮市民代表方面，預計2月初登記。

彰化縣黨部主委溫宗諭說，本次公告提名選區包含和美區及二林區，各選區提名1名參選人，受理登記時間自1月22日上午9點起，到1月28日下午6點截止，相關登記表單與作業規定已公告於台灣民眾黨官方網站，供黨員下載查詢。歡迎符合資格的黨員同志踴躍領表、登記參選，共同投入地方公共事務，為彰化發展努力。

溫宗諭指出，若登記人數超過提名名額，登記完成後由各地方推薦小組評鑑及溝通協調；若仍無法取得共識，將依黨內相關規定，由中央黨部辦理民意調查，決定最終提名人選。

