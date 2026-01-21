立院封殺1.25兆國防特別預算 民調顯示逾6成民眾認為不適當

台灣勵志協會（TIA）今日發布「115年1月台灣情勢調查報告」。由左至右為台師大東亞學系教授范世平、TIA執行長賴榮偉、國策院執行長王宏仁。（記者塗建榮攝）

立法院一再封殺1.25兆元國防特別條例草案，致使後續無法編列特別預算送審，根據今（21）日公布的最新民調結果顯示，逾6成民眾認為封殺國防特別預算不適當，即使民眾黨支持者，也有43.6％認為封殺預算不適當；民眾對政府施政表現不滿意主因前三名為政治惡鬥、詐騙、兩岸關係，學者認為，此結果凸顯中國利用軍演破壞台灣民眾對政府信心的做法有效。

封殺國防預算 近半民眾黨支持者也不挺

台灣勵志協會（TIA）今日發布「115年1月台灣情勢調查報告」，除了評估民眾對政府的施政滿意度、對經濟情況看法之外，也調查民眾對立法院封殺1.25兆元國防特別預算、國民黨主席鄭麗文稱「我們都是中國人」、台北市長蔣萬安出席雙城論壇、行政院長副署違憲疑慮法案、疑美論、中國思想滲透等6大重點的看法。

55.9％民眾滿意賴政府施政表現

民調顯示，55.9％的民眾對政府目前的施政表現滿意，高於表示不滿意的42.7％；民眾對政府施政表現不滿意的原因，以政治惡鬥的48.0％最高，其次是34.8％的詐騙問題，第三是27.8％的兩岸關係，第四是物價問題佔24.8％。

國策院執行長、成大政治系教授王宏仁認為，民眾將兩岸關係列為對施政不滿意原因第三名，較前一份民調結果的第四名，前進一個名次，反映出民眾確實會將兩岸關係惡化的責任歸咎於政府，顯示中國能有效利用軍演破壞台灣民眾對政府的信心，與過往認為軍演會對民進黨有利的印象不同。

對政府經濟評價方面，結果顯示，有54.2％逾半比例認為經濟情況好，45.3％認為不好，整體經濟評價由負轉正，民眾對經濟方面認為主因為物價太高、房價過高、貧富差距太大等。

針對立法院封殺1.25兆國防特別預算，62.5％民眾認為不適當，僅34.7％認為適當，即使民眾黨支持者，也有43.6％認為封殺預算不適當，60歲以上民眾反對比率更高達7成。另外，調查顯示有70.7％民眾認為台灣國防不足以保護安全，其主因為軍備裝備不足（佔41.4％）。

鄭麗文稱「我們都是中國人」 66.1％民眾不認同

針對鄭麗文稱「我們都是中國人」，民調顯示，僅有32.9％民眾認同，66.1％不認同，其中20歲至39歲年輕世代不認同比例高達7成以上；對於蔣萬安在中共對台軍演之際出席雙城論壇，則有55.3％民眾認為不適當，43.1％認為適當，另有57.8％民眾不認同立法院否決譴責中共軍演提案。

對於行政院長卓榮泰拒絕副署有違憲疑慮法案，54.0％民眾認同對於立法院有違憲疑慮法案，行政院長可拒絕副署，43.4％民眾不認同。

民調結果顯示，若兩岸發生軍事衝突，56.4％民眾不相信美國會派兵協防台灣，42.1％相信；至於日本首相高市早苗是否會出兵護台，51.1％認為會，47.0％認為不會。台師大東亞學系教授范世平指出，民調結果顯示，最不相信美國派兵援台的年齡層為50歲至59歲，高達64％，20歲至29歲區間居次，也有63.4％，年輕世代竟有「疑美論」讓他感到訝異。

67.1％民眾認為中國對台思想滲透嚴重

針對中國思想滲透，67.1％民眾認為中國對台思想滲透嚴重，較去年11月的61.7％上升5.4個百分點，民眾認為滲透管道主要依序為社群平台與網路言論（68.2％）、媒體（47.5％）、政黨言論（38.1％）。

本次民意調查於今年1月7日至11日訪問全國各縣市20歲及以上民眾，共計完成住宅電話樣本600份、手機樣本600份。

