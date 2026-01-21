批陳佩琪讓公務員個資「裸奔」 潘俊霖諷：整天扮政治受虐兒情勒

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨又於臉書發文批京華城弊案是世紀冤案，她還PO出含有廉政署承辦人的全名和手機號碼的照片，遭質疑違法。（資料照）

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪昨又於臉書發文批京華城弊案是世紀冤案，她還PO出含有廉政署承辦人的全名和手機號碼的照片，遭質疑違法。曾長期為柯貼身拍攝、綽號「金牌霖」的潘俊霖發文強調，「承辦公務員給妳的文件上面有聯絡資訊，是給妳的窗口，不是公開資訊」，他也質疑，「60幾歲的人，整天扮演政治受虐兒發文情勒，現在把公務員個資裸奔，完全沒有愧疚，還反諷司法，真是夠了」。

潘俊霖在臉書發文批評陳佩琪，「我不懂她到底在情勒什麼！醫生願意把手機po在個人簡介上，那是人家醫生自己個人願意這樣做，承辦公務員給妳的文件上面有聯絡資訊，是給妳的窗口，不是公開資訊」。

潘俊霖也質疑，「60幾歲的人，整天扮演政治受虐兒發文情勒，現在把公務員個資裸奔，完全沒有愧疚，還反諷司法，真是夠了」。

潘俊霖也引述新聞報導，內容提及廉政署內部炸鍋，認為當事人發文抒發心情均予以尊重，但何必公開承辦人個資，若有不理性民眾騷擾、攻擊同仁，難道陳佩琪要負責嗎？

