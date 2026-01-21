「連我上廁所都要跟」邱臣遠再爆對女員工性騷疑雲引發議論

新竹市副市長邱臣遠再遭爆性騷疑雲，一名新竹市府女員工控邱臣遠要求「上廁所也要跟」，讓她感到不舒服。（資料照，記者洪美秀攝）

高虹安復職後火速處置提供申訴管道

新竹市副市長邱臣遠再爆性騷疑雲？邱臣遠近期傳出可能轉戰竹北市長選舉後，引發黨內不滿及角力，據媒體報導，邱臣遠遭爆在代理市長1年5個月期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有名女員工還被邱要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，並對邱的言行開始蒐證，在市長高虹安復職回歸市府後獲悉，高虹安第一時間就將這名女員工調離職務，並提供申訴管道。

邱臣遠未回應 稱市府申訴管道暢通

對此，邱臣遠未回應，僅透過市府回應稱市府申訴管道暢通，對任何案件都會依法依程序，並會在保護當事人的立場上嚴謹處理。

邱臣遠再傳性騷疑雲，讓人不難聯想先前邱臣遠原有意在高虹安二審官司持續有罪停職時，代表民眾黨爭取參選今年底的新竹市長，但隨高虹安二審大逆轉復職回歸市府後，高虹安爭取連任幾已篤定，邱臣遠因而有轉戰竹北市長的算盤，引發黨內人士不滿與角力，就在民眾黨即將針對竹北市長提名進行內部民調之時，邱臣遠再被特定媒體爆出性騷疑雲，被解讀是民眾黨內的鬥爭與廝殺，已直接撼動到邱臣遠在民眾黨內的地位與負面觀感。

邱臣遠任民眾黨不分區立委時，2023年台灣正發生MeToo運動，邱臣遠就被民眾黨前助理指控曾對她性騷，稱邱臣遠將手放到她擺在大腿的左手上、用目光打量身材及腿部，邱臣遠2025年3月提出訴訟後敗訴；2025年10月時，該名女助理在臉書發文表示已與邱達成和解，同意指控內容「實屬誤會」，原以為這項性騷指控案已洗白，沒想到近期邱臣遠再爆出性騷疑雲，讓邱臣遠的政治生涯再蒙上MeToo陰影。

邱臣遠除因在竹市2年期間出國8次被封為「出國遠」外，也被爆其官架子很大，且重視排場，尤其出席活動，常需要近10人隨側在旁，不管是隨行秘書或隨扈或秘書或官員，除要求事前場勘及提供談話內容，更要其他官員排排站等候，據傳市府有女員工指控邱臣遠要求除非他自己說不用跟的行程，其餘都要安排人力，還對其說「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，對邱的言行展開蒐證。

新竹市副市長邱臣遠再遭爆性騷疑雲，有新竹市府女員工控邱「連我上廁所也要跟」，讓女員工感到不舒服。而復職回歸市府的市長高虹安也火速處理，將女員工調離現職，並提供申訴管道。（資料照，記者洪美秀攝）

