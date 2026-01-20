藍白關係生變？二備金表決民眾黨棄權 游淑慧：訝異

台北市二備金表決情形。（記者董冠怡攝）

台北市政府今年第二預備金預算7.4億元，綠營建議刪減5000萬元，昨天政黨協商未果，今天進入市議會大會表決，民進黨全員18人支持刪除，國民黨27人反對刪除，最後維持原編列數通過；國民黨籍議員游淑慧表示，比較讓她訝異的是民眾黨3人棄權。

游淑慧指出，會後被問到藍白關係是否生變？之前國民黨台北市黨部主委戴錫欽說過，市長蔣萬安能夠扮演藍白的母雞，也能為民眾黨議員站台，如果藍白關係生變，未來蔣萬安還會不會替民眾黨議員站台？

她回答，自己的態度一直是「互利共好」，倘若民眾黨議員支持蔣萬安的施政理念和政策，他幫民眾黨議員站台，也是人情義理、義之所在。

或許在重陽敬老金重新發放、營養午餐議題上，前市長柯文哲和蔣萬安的立場並不一樣，不過她認為，時空環境不一樣了，不同團隊、不同施政重點，還是希望民眾黨議員可以支持更符合市民需要的好政策。

今年總預算案已在今天通過，蔣萬安前往議事廳向在場議員致謝，他說，今年度總預算在跨黨派支持下順利通過，讓生生喝鮮奶等各項政策，能夠持續往前推進。除了到議會來謝謝跨黨派議員的支持，市府一定會用實際行動持續推動各項建設，讓市民朋友有更好的生活。

