為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白關係生變？二備金表決民眾黨棄權 游淑慧：訝異

    2026/01/20 23:43 記者董冠怡／台北報導
    台北市二備金表決情形。（記者董冠怡攝）

    台北市二備金表決情形。（記者董冠怡攝）

    台北市政府今年第二預備金預算7.4億元，綠營建議刪減5000萬元，昨天政黨協商未果，今天進入市議會大會表決，民進黨全員18人支持刪除，國民黨27人反對刪除，最後維持原編列數通過；國民黨籍議員游淑慧表示，比較讓她訝異的是民眾黨3人棄權。

    游淑慧指出，會後被問到藍白關係是否生變？之前國民黨台北市黨部主委戴錫欽說過，市長蔣萬安能夠扮演藍白的母雞，也能為民眾黨議員站台，如果藍白關係生變，未來蔣萬安還會不會替民眾黨議員站台？

    她回答，自己的態度一直是「互利共好」，倘若民眾黨議員支持蔣萬安的施政理念和政策，他幫民眾黨議員站台，也是人情義理、義之所在。

    或許在重陽敬老金重新發放、營養午餐議題上，前市長柯文哲和蔣萬安的立場並不一樣，不過她認為，時空環境不一樣了，不同團隊、不同施政重點，還是希望民眾黨議員可以支持更符合市民需要的好政策。

    今年總預算案已在今天通過，蔣萬安前往議事廳向在場議員致謝，他說，今年度總預算在跨黨派支持下順利通過，讓生生喝鮮奶等各項政策，能夠持續往前推進。除了到議會來謝謝跨黨派議員的支持，市府一定會用實際行動持續推動各項建設，讓市民朋友有更好的生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播