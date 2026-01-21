為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔡正元誣指胡振東是第五縱隊 矢板明夫怒斥：台灣必須警惕這種人！

    2026/01/21 00:25 即時新聞／綜合報導
    前美國國防部官員胡振東。（資料照）

    前美國國防部官員胡振東。（資料照）

    前美國防部官員胡振東日前遭前國民黨立委蔡正元誣指是「第五縱隊」，印太戰略智庫執行長矢板明夫跳出來替胡抱不平，直言蔡正元這種人還好意思說別人是第五縱隊，「對於這種顛倒黑白、指鹿為馬，台灣社會必須更加警惕！」

    矢板明夫20日深夜在臉書發文，「最近，朋友胡振東遇到的事，讓人對台灣的公共言論環境感到相當不安。胡振東曾在美軍服役，長期關注軍事與安全議題，近年常上媒體發表意見，立場一向清楚：反共、支持台灣捍衛自己的主權。這樣的一個人，卻被蔡正元在節目中公開指為第五縱隊，並對其身分、學經歷與職業操守做出多項未經查證的指控。」

    「胡振東選擇委任律師、寄出律師函，要求對方為言論負責，這是再正常不過的自我保護。因為第五縱隊並不是情緒性的罵人用語，而是極其嚴重的政治指控，指的是暗中替敵對勢力行事、從內部破壞國家安全的人。在台灣的語境裡，所指的敵對勢力，無疑就是中共。若沒有明確證據，隨意扣上這樣的帽子，本身就是對公共討論的傷害。」

    矢板明夫接著說：「這種做法，在蔡正元身上其實早有前例。過去他曾公開宣稱日本前防衛副大臣中山泰秀『託人傳話』、『提醒台灣政界動向』，說法迅速擴散，最後卻遭到當事人否認，外交系統也出面澄清，指出相關內容與事實不符。類似的手法，也曾用在我身上，蔡正元多次無端質疑我的身分，指稱我是『假日本人』，不是針對觀點辯論，而是直接進行人身攻擊。」

    最後他怒斥，「不斷製造內部敵人、散播猜疑、把沒有定論的話說成好像既定事實，故意用這些方法擾亂社會、消耗社會信任、激化對立，竟然還說別人是第五縱隊？對於這種顛倒黑白、指鹿為馬，台灣社會必須更加警惕。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播