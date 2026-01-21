蔡正元誣指胡振東是第五縱隊 矢板明夫怒斥：台灣必須警惕這種人！

前美國國防部官員胡振東。（資料照）

前美國防部官員胡振東日前遭前國民黨立委蔡正元誣指是「第五縱隊」，印太戰略智庫執行長矢板明夫跳出來替胡抱不平，直言蔡正元這種人還好意思說別人是第五縱隊，「對於這種顛倒黑白、指鹿為馬，台灣社會必須更加警惕！」

矢板明夫20日深夜在臉書發文，「最近，朋友胡振東遇到的事，讓人對台灣的公共言論環境感到相當不安。胡振東曾在美軍服役，長期關注軍事與安全議題，近年常上媒體發表意見，立場一向清楚：反共、支持台灣捍衛自己的主權。這樣的一個人，卻被蔡正元在節目中公開指為第五縱隊，並對其身分、學經歷與職業操守做出多項未經查證的指控。」

請繼續往下閱讀...

「胡振東選擇委任律師、寄出律師函，要求對方為言論負責，這是再正常不過的自我保護。因為第五縱隊並不是情緒性的罵人用語，而是極其嚴重的政治指控，指的是暗中替敵對勢力行事、從內部破壞國家安全的人。在台灣的語境裡，所指的敵對勢力，無疑就是中共。若沒有明確證據，隨意扣上這樣的帽子，本身就是對公共討論的傷害。」

矢板明夫接著說：「這種做法，在蔡正元身上其實早有前例。過去他曾公開宣稱日本前防衛副大臣中山泰秀『託人傳話』、『提醒台灣政界動向』，說法迅速擴散，最後卻遭到當事人否認，外交系統也出面澄清，指出相關內容與事實不符。類似的手法，也曾用在我身上，蔡正元多次無端質疑我的身分，指稱我是『假日本人』，不是針對觀點辯論，而是直接進行人身攻擊。」

最後他怒斥，「不斷製造內部敵人、散播猜疑、把沒有定論的話說成好像既定事實，故意用這些方法擾亂社會、消耗社會信任、激化對立，竟然還說別人是第五縱隊？對於這種顛倒黑白、指鹿為馬，台灣社會必須更加警惕。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法