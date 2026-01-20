台美談判的幕後！大功臣楊珍妮忙到以政院為家 靠福利社補給

行政院政委楊珍妮。（記者塗建榮攝）

台美關稅談判拍板，由行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮領軍的談判團隊不負眾望，為台灣爭取關稅15%不疊加以及232條款最優惠待遇。行政院發言人李慧芝週二（20日）透露，過去近一年時間談判團隊非常辛勞，隨時都要繃緊神經，府院也隨時待命；其中最大功臣之一的楊珍妮甚至以政院為家，抽不出時間去採購日常用品，只能在政院的小小福利社補充日用所需。

談判團隊19日甫歸國，行政院20日即召開「台美關稅談判說明記者會」， 主責談判的行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮為最大功臣。楊珍妮憶起與美協商溝通過程的艱辛時，忍不住落淚，直呼「想到我的同仁日夜陪伴我，我太愛哭了，所以就哭出來，所以不要問我這問題」。行政院長卓榮泰會後也給楊珍妮等人獻上擁抱。

這一路走來確實挑戰重重，與美談判團隊的辛勞外界難以想像，李慧芝20日特別在政論節目《新台灣加油》分享有關楊珍妮的小故事。李慧芝表示，為了能夠幫台灣取得不錯的談判成果，楊珍妮這段時日幾乎是以政院為家，忙到沒有時間可以出去採購自家的民生用品，還好行政院內有個小小的福利社，讓她能夠補充日用品，「她連就是水果什麼的，都在行政院的福利社購買。」

李慧芝還說，美國跟台灣的實體談判一共有六輪，每一輪談判府院都「零時差」待命，希望能成為遠在美國的談判團隊的後援，但並不是每一次談判都順利，像是美國商務部長、貿易署代表在他們國內事務也繁雜，有些時候與台灣談判團隊會晤的時間會嚴重Delay，但我方還是做好隨時待命。

