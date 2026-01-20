為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美談判的幕後！大功臣楊珍妮忙到以政院為家 靠福利社補給

    2026/01/20 23:31 即時新聞／綜合報導
    行政院政委楊珍妮。（記者塗建榮攝）

    行政院政委楊珍妮。（記者塗建榮攝）

    台美關稅談判拍板，由行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮領軍的談判團隊不負眾望，為台灣爭取關稅15%不疊加以及232條款最優惠待遇。行政院發言人李慧芝週二（20日）透露，過去近一年時間談判團隊非常辛勞，隨時都要繃緊神經，府院也隨時待命；其中最大功臣之一的楊珍妮甚至以政院為家，抽不出時間去採購日常用品，只能在政院的小小福利社補充日用所需。

    談判團隊19日甫歸國，行政院20日即召開「台美關稅談判說明記者會」， 主責談判的行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮為最大功臣。楊珍妮憶起與美協商溝通過程的艱辛時，忍不住落淚，直呼「想到我的同仁日夜陪伴我，我太愛哭了，所以就哭出來，所以不要問我這問題」。行政院長卓榮泰會後也給楊珍妮等人獻上擁抱。

    這一路走來確實挑戰重重，與美談判團隊的辛勞外界難以想像，李慧芝20日特別在政論節目《新台灣加油》分享有關楊珍妮的小故事。李慧芝表示，為了能夠幫台灣取得不錯的談判成果，楊珍妮這段時日幾乎是以政院為家，忙到沒有時間可以出去採購自家的民生用品，還好行政院內有個小小的福利社，讓她能夠補充日用品，「她連就是水果什麼的，都在行政院的福利社購買。」

    李慧芝還說，美國跟台灣的實體談判一共有六輪，每一輪談判府院都「零時差」待命，希望能成為遠在美國的談判團隊的後援，但並不是每一次談判都順利，像是美國商務部長、貿易署代表在他們國內事務也繁雜，有些時候與台灣談判團隊會晤的時間會嚴重Delay，但我方還是做好隨時待命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播