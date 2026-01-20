總統賴清德不出席彈劾案審查 周榆修：賴氏憲法不意外

民眾黨秘書長周榆修（右）今受邀上廣播節目《POP大國民》，討論時事。（POP radio聯播網提供）

立法院全院委員會明（21）日將啟動總統彈劾案審查，除針對該案輪流發言，也預劃邀請總統賴清德出席，但總統府已正式回函婉拒；除國民黨黨團表達譴責、遺憾，台灣民眾黨秘書長周榆修也直言，賴過去在市長時期就曾不進議會，如今依憲法規範決定不出席，這就是他的「賴氏憲法」，不意外。

台灣民眾黨秘書長周榆修今（20）日上錢怡君廣播節目《POP大國民》接受訪問，期間針對總統回覆不出席立院彈劾案審查一事，他表示，賴清德過去在台南市長就有不進議會的紀錄，如今依循憲法法庭判決決定不列席，他批評這就是「賴氏憲法」，還反問賴若要依憲法規定的話，那他有沒有依法提名大法官？

立法院今日宣布，全院委員會明日將審查總統賴清德彈劾案，並安排委員輪流進行說明；對此，國民黨團指出，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，面對重大違法失職指控，賴清德本應赴會親自說明，如今卻拒絕接受檢驗，企圖以「不出席」冷處理憲政危機，無法掩蓋其執政倒行逆施的真相。

另一方面，因應明日立法院全院委員會舉行「總統彈劾案」，台灣民眾黨團也已宣布將「甲級動員」，確保全院委員會達法定開會人數。

