總統：台美關稅底定 政府930億持續挺產業

總統賴清德今接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」。（總統府提供）

總統賴清德今接見「台灣工具機暨零組件工業同業公會」時表示，台美對等關稅談判終於底定為15%不疊加，政府將持續以930億元特別預算，以及每年100多億預算與AI新十大建設，協助中小企業升級轉型，更有競爭力，呼籲工具機與零組件產業界投入國防、太空與機器人3大工業，讓產業發展對接國家發展，創造雙贏。

賴清德表示，工具機產業是台灣製造體系中不可或缺的關鍵環節，從精密零組件到完整系統，支撐起各行各業的生產升級，也串聯台灣整體的產業競爭力。近年來大環境的確嚴峻，地緣政治變化、產業鏈重組，或是新的貿易競爭及規則，無疑帶來挑戰，但大家仍展現高度韌性與實力，在國際市場維持關鍵地位，他對此非常欽佩、感謝。

談到關稅議題，賴清德指出，經由政府跨部會的努力，行政院卓榮泰院長的行政院團隊，以及鄭麗君副院長帶領的談判團隊，上週五已經與美國完成關稅談判；對美關稅從原本的32%降至20%，現在確定為15%且不疊加，提供業界有力的支持，希望能在既有基礎上持續攜手前進，讓產業更加蓬勃發展。

賴清德進一步指出，除對等關稅議題告一段落外，政府也將持續推動相關措施，已編列的930億元特別預算，是因應美方提出對等關稅後，由卓院長帶領團隊、聽取業界意見後提出，涵蓋人才培育、金融支持、安定就業及拓展國際市場等四大面向，協助產業發展；未來產業如有需求，仍可依既有機制提出申請，政府將持續與產業站在一起。

賴清德提到，近年來，政府每年編列逾百億元，協助中小微企業推動數位與淨零轉型，拓展國際市場。針對數位轉型，行政院近期提出「AI新十大建設」，其中一項重點就是協助中小微企業導入人工智慧，提升產業競爭力，也期待工具機暨零組件公會未來能與國家政策接軌。

賴清德提到，政府正推動國防工業自主，提出8年1.25兆元的國防特別預算，目標包括打造台灣之盾、建立人工智慧化的攻防體系以及扶植國防產業，也希望大家一起投入。在太空產業方面，「福衛八號」是由國人自製的第一個衛星星系，未來也將持續發射人造衛星，並推動低軌通訊衛星發展，都歡迎各界積極投入。

最後，賴清德指出，機器人產業大聯盟已正式成立，期待工具機暨零組件產業能積極加入，與國家發展方向相互對接。政府將透過預算支持產業升級轉型，而產業轉型成果亦可回應國家需求，形成正向循環。賴清德期勉各界共同努力，實現讓產業立足台灣、布局全球、行銷全世界的願景。

