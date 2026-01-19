館長預言自己被羈押沒人會同情！梁文傑冷回：不然咧

陸委會副主委梁文傑今日受訪表示，「如果拿錢辦事，就要受法律制裁，這世界沒有人會同情，當然馬照跑、舞照跳，不然咧？」（資料照）

網紅「館長」陳之漢在直播中大嗆台灣司法「現在就是一坨X，台灣檢察官就是他X的賴清德的狗」，他更狂喊「你可以辦我啊」。甚至預言「就算是有一天他被羈押，我可以很肯定地講，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」對此，陸委會副主委梁文傑今日受訪表示，「如果拿錢辦事，就要受法律制裁，這世界沒有人會同情，當然馬照跑、舞照跳，不然咧？」

館長日前於直播中高喊「把賴清德狗頭斬下來」，其恐嚇言論已被新北地檢署依「刑法」恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。

中天記者林宸佑涉犯國安法遭法院羈押禁見，館長17日於直播中嗆聲，「我都不信啦！」台灣已經沒有道理、沒有公理正義、沒有真相。「台灣司法現在就是一坨X，台灣的檢察官就是他X的賴清德的狗，我講的啦！X你X嘞！你們可以辦我，全世界都在看，網路上的東西是不會消失的，兩岸人民都在看，你可以辦我啊！」

館長聲稱，自己對林宸佑是感同身受，想幫但就是無力感三個字，無法幫、幫不了，也會想有一天，「陳之漢進去了也沒有人幫得了你啊，館長，這是你選擇的啊！你與民進黨作對，站在歷史那一邊，你選擇了我們是中國人」。

館長還說，「我跟你講今天就算是館長被羈押啊，我可以很肯定地講啊，這個世界馬照跑、舞照跳，沒有人會同情我啊！」

針對館長直播一連串幹譙，梁文傑今日冷回，「如果拿錢辦事，就要受法律制裁，這世界沒有人會同情，當然馬照跑、舞照跳，不然咧？」

