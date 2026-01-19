為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    土方之亂延燒！國土署：自己大便自己收 點名盧秀燕協調台中土方去處

    2026/01/19 21:59 記者張軒哲／台中報導
    交通部釋出台中港西碼頭5公頃土方暫置土地。（記者張軒哲攝）

    台中市面臨「土方無處可去」的燃眉之急，立委楊瓊瓔今（19）日緊急召開「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，台中港雖提出5公頃暫置區與143萬立方公尺的填方場使用，卻僅能支撐1年，其中暫置區更僅有1個月容量。台中市都發局建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化；國土署營建管理組坦言，自己的大便自己收，沒有叫別人收的，強調政策上路前已討論1年多了，點名台中市長盧秀燕要跳下來協調。

    「土方清運新制」今年元旦上路，卻因相關配套措施不足，造成土方之亂延燒，衝擊全台公共工程與民間建案，楊瓊瓔今日邀集國土署、台中市政府都發局、港務公司、營造公會、建築公會、剩餘土方處理業者及天然氣公司與會，直指中央新制倉促上路，卻毫無配套，地方措手不及，已導致許多營建工程停擺、民怨四起。

    國土署營建管理組長李守仁指出，行政院近兩週已多次召開跨部會協調會，因台中市一直找不到暫時堆置區，院長卓榮泰才要求交通部協調港務公司釋出台中港5公頃土地，市府也應全面盤點市內閒置共有土地、土資場量能，並指出神岡區豐洲一處土地就很適合。

    楊瓊瓔指出，交通部釋出台中港5公頃暫置土地，及港區南方可盤點143萬方最終去處用地，但仍需經過環差程序，緩不濟急。她也建議市府儘速研議成立「土方銀行」或「土方調度平台」，以公部門力量統籌調配土方流向。

    立委楊瓊瓔（中）邀集相關單位協調台中市土方亂象。（記者張軒哲攝）

