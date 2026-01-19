為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    揪團赴中旅遊介選判4年半 學者：指標性判決具警示作用

    2026/01/19 20:56 記者陳鈺馥／台北報導
    「統一聯盟黨」成員受中國國台辦指示，介入2024台灣總統、立委選舉，違反「總統副總統選舉罷免法」、「反滲透法」，被法院各判處徒刑4年半、褫奪公權2年，即將入監服刑。（路透檔案照）

    「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德受中國國台辦指示，介入台灣總統、立委選舉，違反「總統副總統選舉罷免法」、「反滲透法」，被法院各判處徒刑4年半、褫奪公權2年，即將入監服刑；法律學者指出，這是指標性判決，具有警示性作用。

    檢方指出，2023年9月及10月間，張、黃2人接受國台辦官員請託，招募民眾前往中國海南省、山西省接受落地招待，團員僅需負擔機票費用，其餘食宿、交通、旅遊等均由對岸資助。

    赴中旅遊行程均有國台辦人員到場，極力鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論；同年12月23日，該黨屏東分會會員大會上，張、黃2人更為特定政黨及總統、立委候選人拉票，配合中國介入選舉，意圖影響選情。

    對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗今日受訪表示，這是指標性的判決，具有警示性作用，以及通案影響效力。在兩岸交流中，中國經常會提供落地招待，但問題是返台後，受中共指示為特定政黨及候選人有拉票行為，顯見不是正常選舉，踩到了法律紅線。

    羅承宗指出，該案的手法比較傳統，今年九合一地方選舉，中共是否還會繼續使用同一招有待觀察，畢竟招待基層去中國旅遊，這個其實很好抓。比較難抓的反而是像中天記者那種案例，畢竟人沒有過去中國，但檢方有掌握到金流、資訊流等，有查到收紅錢，這是比較難的。

    羅承宗分析，中共今年若要干預台灣選舉，手法一定會更進化，像這種招待赴中國旅遊的「土砲型」手法，因為比較好抓，而且有相關案例被判刑，可能會比以往減少。

    熱門推播