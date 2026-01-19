日本食品進口解禁 千葉縣知事來台推廣金目鯛

日本千葉縣知事熊谷俊人19日在台北舉行「千葉縣產金目鯛的宣傳活動」。（記者方賓照攝）

台灣解除日本食品進口限制，日本千葉縣知事熊谷俊人特地來台推廣金目鯛，期盼台灣民眾認識千葉縣的美味；日本台灣交流協會代表片山和之則說明，金目鯛被比喻為「敬賀之魚」，希望藉此活動深化日台情誼。

台灣去年解除日本食品進口限制，日本千葉縣得以正式向台灣出口鮮魚。日本千葉縣知事熊谷俊人來台，連2天舉行「千葉縣產金目鯛的宣傳活動」，日本台灣交流協會代表片山和之伉儷今天到場共襄盛舉。

熊谷俊人致詞時表示，感謝台灣解除日本食品進口限制，也深信台灣是以科學依據進行判斷，這次做了英明的決定。

熊谷俊人說明，千葉縣農產量全日本第4高，銚子港更是日本漁獲量最多，其中日本高級食材金目鯛也是漁獲量最高。千葉縣不是只有成田機場跟東京迪士尼，希望台灣民眾能認識到千葉也是美食豐盛的所在。

片山和之首先祝大家新年快樂，他並表示，就任2年多來致力促進雙邊民間交流，不僅是去年訪日台灣遊客創新高，輸入台灣的日本食品也逐漸增加，可見台灣民眾對日本食品越來越熟悉。

片山和之提到，金目鯛的金黃魚目以及鮮艷朱紅魚身，在日本被比喻為「敬賀之魚」而廣受喜愛，加上產地鄰近成田機場，可以最佳鮮度直送台灣民眾的餐桌，也期盼台灣朋友造訪日本千葉縣務必嚐鮮。

衛生福利部去年8月29日預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就限制流通食品品項進行管制，台灣主管機關則於邊境依據風險管控機制，抽樣檢驗輻射，確保食品安全。歷經預告60天後，食藥署去年11月21日正式公告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」，即日起與其他國家地區輸入規定一致。

