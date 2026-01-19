為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    黃國昌嫌質詢時間5分鐘太短 沈伯洋嘆應是「個人能力問題」

    2026/01/19 17:17 記者黃靖媗／台北報導
    針對民眾黨立委黃國昌批評會議「過水」，只給他問5分鐘，只夠他暖身、無法問問題。民進黨立委沈伯洋下午回應指出，這應是黃國昌「個人能力問題」。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席、立委黃國昌今（19）日上午於立院外交及國防委員會機密會議中，竟將機密資料攜出場外，會後不僅罵指出他帶走機密資料的民進黨立委沈伯洋抹黑，更反批會議「過水」，只給他問5分鐘，只夠他暖身、無法問問題。沈伯洋下午回應指出，這應是黃國昌「個人能力問題」，並分享他曾經聽過黃國昌質詢5分鐘只問1題，「真的是悲劇」。

    立法院外交及國防委員會今日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，會中出現插曲，黃國昌在離開秘密會議現場時，將機密資料夾帶出場，過了約30秒後才被追回。黃國昌會後坦承帶出機密資料，但同時批評該場會議「過水」，他準備一堆資料，卻只能問5分鐘，「才開始熱身，召委就站起來示意結束了」。

    對此，沈伯洋解釋議事規則指出，黃國昌並非本外交國防委員會的委員會立委，非本委員會的質詢時間本就只有5分鐘，無論是哪個政黨、哪名召委主持皆同。

    沈伯洋批評，黃國昌聲稱「5分鐘只能暖身，沒辦法問問題」，可能是個人能力問題，並分享過去有一次僑委會至立院備詢，他目睹黃國昌上台花了5分鐘，只問1個問題，他聽了之後覺得「真的是悲劇」。

    沈伯洋指出，通常立委們會在6分鐘、8分鐘內問4到5個問題，黃國昌卻能5分鐘從頭到尾只問同個問題，還問不到重點，全民沒有義務要配合一個問問題問不到重點的人。沈質疑，黃國昌若是針對國防特別條例已經做了這麼多功課，應該一針見血就能問出問題，怎麼可能會5分鐘內沒辦法質詢？

