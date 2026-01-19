為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民進黨議員初選「禁大咖條款」鬆綁 1條件可用賴清德合照

    2026/01/19 16:27 記者陳政宇／台北報導
    兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

    民進黨2026縣市議員初選遍地烽火，預計春節後執行。選對會今（19日）拍板，先前針對縣市長初選的「禁大咖條款」，議員初選只要取得總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰及選對會的成員同意，即可使用當事人肖像文宣，但有支薪的中央黨部黨工仍在禁止範圍。

    針對縣市長初選，民進黨中央黨部去年9月曾發函通知各地方黨部，為維護2026年選舉公平性，本黨爭取提名同志尚未完成提名程序前，不得於各式文宣品使用總統、副總統、行政院長及選對會成員之影音、簽名檔等個人資料，若已使用者，應立即下架。若需使用本黨從政同志或其他人士之個人資料，須取得當事人同意，若經檢舉，無法出具同意書者，應立即下架。

    民進黨選對會今天下午開會，據發言人吳崢會後轉述，選對會今天針對各直轄市議員初選，花費比較多時間討論選務細節。

    另據黨內人士說明，先前縣市首長初選有「禁大咖條款」，亦即不得使用總統、副總統、行政院長，以及選對會相關成員的肖像文宣等。選對會今天達成決議，議員初選只要徵得當事人同意就可使用。

    該人士提醒，中央黨部有支薪的黨工仍受黨內相關辦法規範，須維持選務中立，不得表態；例如民進黨祕書長徐國勇、吳崢等人就不得表態，但王定宇、莊瑞雄等選對會成員可表態支持所屬派系的人選。

    民進黨發言人吳崢。（記者陳政宇攝）

