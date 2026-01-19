為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白擬自提國防特別預算 顧立雄：應無自提版本必要性

    2026/01/19 10:36 記者黃靖媗／台北報導
    立法院藍白黨團擬針對1.25兆國防特別預算自提版本。對此，國防部長顧立雄19日表示，應該沒有自提版本的必要性。（資料照）

    立法院藍白黨團擬針對1.25兆國防特別預算自提版本。對此，國防部長顧立雄19日表示，應該沒有自提版本的必要性。（資料照）

    立法院藍白黨團擬針對1.25兆國防特別預算自提版本。對此，國防部長顧立雄今（19）日表示，應該沒有自提版本的必要性，希望朝野政黨若有任何意見，都在特別條例中進行討論。

    立法院外交及國防委員會今日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。

    顧立雄會前受訪指出，軍購項目在美方知會國會前，國防部無法對外公開，待特別預算條例付委後，委員會都會安排專報，現在特別條例尚未付委，他們特意請召委王定宇安排機密專報，以與朝野溝通，向立委說明比較詳細的內容。

    顧立雄表示，國防部同時希望條例能盡速付委，不但安排今日機密專報，也希望後續進入委員會之後，委員會有任何的問題，國防部若不能公開就以機密會議方式，若能公開就以公開方式報告。

    針對立法院國民黨團與民眾黨團擬自提版本，顧立雄表示，由於國防部相關的條例，都是依照敵情、作戰需求，在與友盟討論之後，所擬出來的整體性規劃；希望朝野政黨若有任何意見，都在特別條例中進行討論，若要修正，也在條例中討論修正就可以了，應該沒有自提版本的必要性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播