    首頁 > 政治

    羅列藍白罷審預算高雄受害清單 高雄捍衛隊嗆柯志恩退出選舉

    2026/01/19 10:51 記者王榮祥／高雄報導
    民進黨高市議員與議員參選人組高雄捍衛隊，盤點因為藍白拒審總預算的高雄受害清單，嗆這柯亂高雄。（記者王榮祥攝）

    立院藍白拒審總預算，致使高雄建設發展受到嚴重衝擊，民進黨多位高市議員與市議員參選人組成高雄捍衛隊，盤點高雄前10大受害局處，痛批「這柯」亂高雄。

    捍衛隊包括現任市議員林智鴻、鄭孟洳，及投入下屆議員選戰的張以理、張耀中、林浤澤，今公布高雄因藍白罷審的「高雄受害清單」，將高雄因藍白罷審中央總預算受阻的計畫、經費數字和相關服務、建設恐將停滯的問題，一次攤開說清楚。

    捍衛隊估算，高雄近73億元預算被卡關，治水、社福全耽擱，相關預算涉及18局處，涵括治水、社福等面向，前十大受害局處包括水利、交通、社會、消防、農業、都發、原民、文化、警察、民政。

    捍衛隊痛批國民黨高雄市長候選人柯志恩，服從黨意始終如一，不僅修出「重北輕南」的財劃法，更廢弛自身立委職務「只想凍蒜，不審預算」，讓高雄所受傷害更勝10年前她阻擋「前瞻」，他們將一一揭露柯志恩其人其事，直到她停止「這柯，亂高雄」並公開道歉，或退出高雄市長選舉那刻為止。

    高雄捍衛隊列出高雄受害清單。（記者王榮祥攝）

    今天是消防節，民進黨高市議員參選人張以理點出消防局因為藍白拒審總預算，受到衝擊的經費。（記者王榮祥攝）

    投入民進黨大寮林園區議員黨內初選的張耀中，擔心向中央爭與的農業經費卡關。（記者王榮祥攝）

