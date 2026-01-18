為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    稱國共「自己做啥先抹別人在做」 沈伯洋：現在收紅錢的是誰？

    2026/01/18 08:11 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋指出，國共特色就是「自己在做什麼先抹別人在做」，沈直言：「結果現在在收紅錢的是誰？馬德」（資料照）

    沈伯洋指出，國共特色就是「自己在做什麼先抹別人在做」，沈直言：「結果現在在收紅錢的是誰？馬德」（資料照）

    中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。民進黨立委沈伯洋18日凌晨在臉書發文指出，國共特色就是「自己在做什麼先抹別人在做」，沈直言：「結果現在在收紅錢的是誰？馬德」

    沈伯洋提到，他看完地檢署新聞稿後有感而發，他表示：「我以前常常說，國共的特色就是，自己在做什麼，就先抹別人在做。炒了一年的新聞說我『紅熊』，結果現在在收紅錢的是誰？」文末沈伯洋也語帶雙關地說：「馬德。」

    沈伯洋在留言處批評林宸佑：「當爛記者，ok；當有在收紅錢的爛記者，不ok；當收紅錢並洩漏軍事機密的記者，這叫做犯法。」前立委賴品妤則是在沈的貼文留言：「總之先來辦抽獎活動吧（？）」

    橋頭地檢署調查指出，林宸佑先後誘使9名現役、退役軍人，只要他們提供單位的軍事情報，給接洽的中方特定人士，事後依所提供的情報價值，按件計酬，林宸佑由其個人帳戶轉匯數千至數萬元不等的資金給他們，而林的資金來源則來自中國。

