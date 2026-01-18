為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中天主播林宸佑涉共諜案收押 詹凌瑀：新聞自由不是賣台遮羞布

    2026/01/18 09:45 即時新聞／綜合報導
    中天主播林宸佑涉共諜案收押，詹凌瑀強調：「新聞自由不是賣台遮羞布。」（資料照）

    中天主播林宸佑涉共諜案收押，詹凌瑀強調：「新聞自由不是賣台遮羞布。」（資料照）

    中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。調查發現，林宸佑誘使9名軍人提供單位軍事情報給中方特定人士，事後按件計酬，林從個人帳戶轉匯數千至數萬元不等資金，而林的資金來源來自中國。媒體人詹凌瑀17日深夜在臉書發文直言：「新聞自由不是賣台的遮羞布。」

    詹凌瑀指出，林宸佑過去曾公開嘲諷「我是紅媒？你來抓我啊」，結果現在真的被抓，而他的收押禁見原因是因為觸犯國安法，充當共諜滲透國軍，根據檢調掌握的證據，這不是什麼「政治迫害」，這是赤裸裸的叛國交易。

    詹凌瑀提到，林宸佑涉嫌支付20萬元，要求海陸士官手持五星旗、拍「效忠中共」的投降影片；涉嫌透過金錢收買軍方人員，刺探漢光演習內容與無人機機密。詹凌瑀表示，這件事必須講清楚，以免有心人士又拿「新聞自由」來混淆視聽。

    詹凌瑀強調，新聞自由保障的是記者採訪真相、監督政府的權利，但絕不包括幫敵國發展組織、收買軍人、拍攝投降影片打擊國軍士氣，「當你跨越紅線，開始拿中共的資金運作、指揮國軍叛變時，你就不再是記者，而是間諜」。

    詹凌瑀提到，過去林宸佑在立院對曹興誠董事長嗆聲、對賴品妤委員緊迫盯人，當時他用「記者」的身分大聲質問，但現在撕開「記者」的面具，底下藏的卻是涉嫌危害國家安全的非法勾當。詹質疑：「如果只要掛著媒體證件就能肆無忌憚地替敵國情蒐，那台灣還有安全可言嗎？」

    詹凌瑀表示：「絕對捍衛新聞自由，但國家安全沒有妥協空間。支持檢調嚴查到底，把這些躲在麥克風後面的共諜一網打盡！」

