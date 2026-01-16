10共軍將領缺席中紀委全會 陸委會：軍隊內部清洗向下深入

中共14日舉行中紀委五次全會，有10名軍隊系統出身的中紀委缺席。（資料照）

中共14日舉行中紀委五次全會，會議公報提到要堅決清除「心懷二志、言行不一的兩面人」，嚴肅查處「資本向政治領域滲透」等問題。外界觀察到本次會議，有10名軍隊系統出身的中紀委缺席；陸委會發言人梁文傑今天表示，近年中共黨政軍高階官員屢遭審查整肅，這代表中共軍隊內部的清洗正在向下深入。

中共第20屆中央紀律檢查委員會第五次全體會議，12日至14日在北京舉行。根據會議公報，全會一致表示，將以中共總書記習近平12日發表的全會開幕講話精神為指引，持之以恆強化政治監督，堅定不移正風肅紀反腐，始終做到忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭，為如期基本實現社會主義現代化貢獻力量。

會議公報提及，要堅決清除「心懷二志、言行不一的兩面人」，並宣示深化整治金融、國企、能源、教育、學會協會、開發區和招標投標等重點領域腐敗，嚴肅查處「資本向政治領域滲透」等問題。

另外，根據「中國人事觀察」張貼的名單，10名缺席的軍系中紀委，分別是解放軍空軍中將陳國強、武警中將陳劍飛、海軍少將程東方、陸軍中將冷少杰、陸軍少將李軍、陸軍中將楊笑祥、陸軍中將繆文江、陸軍少將孫斌、空軍少將劉軍、陸軍少將婁純泗。

對此，梁文傑指出，該會一直在關注這樣的問題，就是從習近平上任以後，把政治安全放在首位，近年中共黨政軍高階官員是屢遭審查整肅。剛剛所講的10名軍方系統的中紀委缺席，其中8人是中將，兩人是少將，這表示中共軍隊內部的清洗正在向下深入，我們會密切注意後續發展。

