民進黨雲林議員提名登記截止 4選區不足額、5名現任未登記

民進黨雲林縣議員提名登記截止，現任包括顏嘉葦（左3）起、蔡孟真、蔡永富、張維崢等人都沒登記，其中張維崢宣布要參選林內鄉長。（資料照，記者黃淑莉攝）

2026地方選舉，雲林縣民進黨內提名登記，第一波議員、鄉鎮市民代及村里長今（16日）截止，議員部分共有14人登記，原預計提名18席，縣黨部表示，登記人數少於預計提名席次選區將採徵召，超過提名席次選區會先協調。

縣黨部指出，1、3、5、6等4個選區登記人數不足預計提名席次，黨部會採徵召，第4選區登記人數多於提名席次，黨部會先協調。

而現任10席中僅5人登記連任，未登記5人，第1選區張維崢今（16日）在臉書宣布要選下屆林內鄉長；第4選區鄭玲惠要交棒給女兒王裔迪；第5選區蔡永富則由胞弟蔡永順參選，另兒子蔡嘉峻則要參選雲林縣山地原住民議員、顏嘉葦本人說，要回歸家庭好好陪家人，議員交棒給郭佩瑄；第6選區蔡孟真不排除參選口湖鄉長。

各選區預計提名席次及登記名單如下：

第1選區（斗六市、林內鄉、莿桐鄉）預計提4席，登記有江文登（現任）、林群力、廖郁賢（女）。

第2選區（斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉）預計提2席，登記有高明達、張庭綺（現任，女）、

第3選區（虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉）預計提3席，登記有林文彬（現任）、李明明（女）。

第4選區（西螺鎮、崙背鄉、二崙鄉）預計提3席，登記有周志鵬、洪如萍（現任，女）、李泓儀、王裔迪（女）。

第5選區（台西鄉、東勢鄉、麥寮鄉、四湖鄉）預計提3席，登記有蔡永順、郭佩瑄（女）。

第6選區（北港鎮、水林鄉、口湖鄉）預計提3席，登記有蔡岳儒（現任）。

雲林縣議員張維崢在臉書宣布要參選林內鄉長。（記者黃淑莉攝）

