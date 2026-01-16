為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨雲林議員提名登記截止 4選區不足額、5名現任未登記

    2026/01/16 19:11 記者黃淑莉／雲林報導
    民進黨雲林縣議員提名登記截止，現任包括顏嘉葦（左3）起、蔡孟真、蔡永富、張維崢等人都沒登記，其中張維崢宣布要參選林內鄉長。（資料照，記者黃淑莉攝）

    民進黨雲林縣議員提名登記截止，現任包括顏嘉葦（左3）起、蔡孟真、蔡永富、張維崢等人都沒登記，其中張維崢宣布要參選林內鄉長。（資料照，記者黃淑莉攝）

    2026地方選舉，雲林縣民進黨內提名登記，第一波議員、鄉鎮市民代及村里長今（16日）截止，議員部分共有14人登記，原預計提名18席，縣黨部表示，登記人數少於預計提名席次選區將採徵召，超過提名席次選區會先協調。

    縣黨部指出，1、3、5、6等4個選區登記人數不足預計提名席次，黨部會採徵召，第4選區登記人數多於提名席次，黨部會先協調。

    而現任10席中僅5人登記連任，未登記5人，第1選區張維崢今（16日）在臉書宣布要選下屆林內鄉長；第4選區鄭玲惠要交棒給女兒王裔迪；第5選區蔡永富則由胞弟蔡永順參選，另兒子蔡嘉峻則要參選雲林縣山地原住民議員、顏嘉葦本人說，要回歸家庭好好陪家人，議員交棒給郭佩瑄；第6選區蔡孟真不排除參選口湖鄉長。

    各選區預計提名席次及登記名單如下：

    第1選區（斗六市、林內鄉、莿桐鄉）預計提4席，登記有江文登（現任）、林群力、廖郁賢（女）。

    第2選區（斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉）預計提2席，登記有高明達、張庭綺（現任，女）、

    第3選區（虎尾鎮、土庫鎮、元長鄉、褒忠鄉）預計提3席，登記有林文彬（現任）、李明明（女）。

    第4選區（西螺鎮、崙背鄉、二崙鄉）預計提3席，登記有周志鵬、洪如萍（現任，女）、李泓儀、王裔迪（女）。

    第5選區（台西鄉、東勢鄉、麥寮鄉、四湖鄉）預計提3席，登記有蔡永順、郭佩瑄（女）。

    第6選區（北港鎮、水林鄉、口湖鄉）預計提3席，登記有蔡岳儒（現任）。

    雲林縣議員張維崢在臉書宣布要參選林內鄉長。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣議員張維崢在臉書宣布要參選林內鄉長。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播