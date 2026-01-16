為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    陪賴瑞隆左楠車掃謝票 尹立贈「隆係立啦」手牌

    2026/01/16 18:47 記者王榮祥／高雄報導
    投入民進黨左楠區市議員黨內初選的尹立與立委賴瑞隆一起車掃謝票，特地設計「隆係立啦」手牌。（尹立團隊提供）

    投入民進黨左楠區市議員黨內初選的尹立與立委賴瑞隆一起車掃謝票，特地設計「隆係立啦」手牌。（尹立團隊提供）

    民進黨高雄市長準參選人賴瑞隆，今展開左營楠梓掃街謝票行程，投入民進黨左楠區市議員黨內初選的尹立全程陪同，還專程設計創意手牌「隆係立啦」、代表賴瑞隆對民眾的誠摯心意。

    賴瑞隆大高雄謝票行程今第二天，鎖定左營、楠梓進行車隊掃街，左楠區市議員參選人尹立全程陪同，沿途向市民揮手致意，感謝大家在民調期間給予的支持與鼓勵。

    為了讓左楠鄉親更有印象，尹立特別為賴瑞隆設計創意手牌「隆係立啦」諧音梗標語，在輕鬆幽默的互動中傳達真誠心意，也象徵對每一位接到民調電話、願意表達意見的市民朋友，致上最深的感謝。

    尹立分享，和賴瑞隆相識近20年，當時為了籌辦第一屆高雄設計節，特地拜訪當時在建設局工作的賴瑞隆；這些年來，兩人從公務體系與民間專業的合作關係，到後來在市府團隊中並肩作戰，一路見證高雄的轉變與成長。

    尹立強調，未來在選戰與市政推動上，也將持續緊密合作，成為彼此最堅實的隊友，一起為高雄打拚。

    針對尹立投入左營、楠梓區市議員選舉，賴瑞隆也表達高度肯定與信任。他指出，高雄正處於重要轉型關鍵期，市議會需要更多具備專業背景、實務經驗與行動力的夥伴，共同為城市治理注入前進的力量。

